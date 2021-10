La pandémie a accéléré à vitesse grand V la digitalisation des entreprises et aucun secteur n’a été épargné, pas même le bricolage, un hobby qui a gagné de nombreux français lors du premier confinement. Visiblement ravi de ses bons résultats en ligne, Leroy Merlin se lance désormais dans le live shopping. Cette tendance très populaire en Chine permet à l’audience de venir poser toutes ses questions, lever ses doutes sur l’utilisation d’un produit, et pouvoir l'acheter depuis la diffusion en direct.

Leroy Merlin continue sa mue et lance à l’occasion de la Fête des Projet (un de ses temps forts annuel mixant animations en magasin et promotions), une page dédiée au live shopping. En partenariat avec Caast TV, Leroy Merlin met ainsi en avant sur sa page « la sélection des pros » divers produits de grandes marques (comme Bosch ou Syntilor) vendus en ligne et dans ses magasins via la démonstration par un expert du produit, en direct, et en vidéo. Ainsi le client peut poser des questions dans le chat, et avoir un aperçu du produit sans avoir à se lever de son canapé. La vidéo réalisée pourra ensuite être intégrée à la page produit après le live afin de proposer du contenu en replay.

Cette nouvelle tendance née de la pratique du live stream très répandu dans l’univers de la tech, existe déjà en Chine depuis plusieurs années mais vient seulement d’être popularisée dans l’hexagone avec la pandémie. Désireuse d'insuffler une nouvelle énergie à la vente de ses produits, Leroy Merlin s’est ainsi convertie à cette nouvelle pratique au même titre que d’autres grandes marques telles que la Fnac, Veepee, Cdiscount ou encore H&M.

Les réseaux sociaux ne sont pas en reste puisque certains disposent d’une plateforme de live shopping comme Facebook avec sa fonctionnalité Shopping Direct. Même Amazon s’y est mis avec sa plateforme Amazon Live où des animateurs parlent en direct d’un ensemble de produits disponibles sur la plateforme.

L’opération qui a lieu du 21 octobre au 2 novembre permet ainsi d’attirer une audience qualifiée à qui vendre ses produits tout en proposant un contenu de qualité respectant l'image de la marque. L’année dernière Leroy Merlin avait déjà expérimenté le live shopping avec la marque AEG. Un véritable succès pour les deux entreprises puisque Leroy Merlin a vu une croissance de 270% de ses ventes dans les 48h et une augmentation du chiffre d’affaires de 102% entre l’avant et l’après-live. Le nombre de visites sur les pages produits a quant à lui été multiplié par 6 le jour de la diffusion.

Au vu de l’impact que peut avoir ce genre de dispositif sur le chiffre d'affaires d’une marque, il ne sera pas étonnant de voir de plus en plus de contenus de live shopping à l’avenir.