En Chine, les autorités viennent d’introduire de nouvelles mesures visant à réguler le live shopping, une pratique très populaire dans le pays qui consiste à la vente de produits, en général par des influenceurs, durant du streaming en direct.

Le live shopping a été grandement popularisé en 2020 suite à la pandémie de Covid-19. Désormais, des créateurs de contenu se retrouvent sur des plateformes comme Taobao (Alibaba), Douyin (ByteDance) ou encore Kuaishou (Tencent) pour y vendre des produits en tous genres. Ces sessions de téléachat peuvent atteindre des sommes affolantes ; par exemple, l’influenceur Xinba a généré plus de 250 millions d’euros de vente en seulement 12 heures, soit plus de 21 millions d’euros par heure.

Cette même personne a toutefois créé la controverse lors d’une autre séance de live shipping, notamment car en faisant la promotion de faux nids d’oiseaux, un mets très prisé par les Chinois. D’autres polémiques concernant ces sessions de téléachat en direct ont éclaté dans le pays. Face à l’ampleur du phénomène, la Cyberspace Administration of China (CAC) et la State Administration for Market Regulation (SAMR) ont décidé d’agir pour mieux le contrôler. « Les règles visent à réguler l'ordre du marché de l'internet, à protéger les droits légitimes des personnes, à promouvoir le développement sain et ordonné des modèles commerciaux émergents et à créer un espace internet propre », a déclaré la CAC.

À partir du 25 mai 2021, il sera ainsi interdit de faire la promotion de faux produits, de falsifier son nombre de vues, de promouvoir les systèmes pyramidaux et de participer à des jeux d'argent et à des fraudes. Ces mesures interviennent un mois après que la SAMR ait annoncé l’obligation pour les plateformes organisant du live shopping de garder leurs vidéos de ventes pendant 3 ans minimum. Afin de respecter la nouvelle réglementation, ces mêmes plateformes vont devoir embaucher de nouveaux modérateurs dont la tâche sera de superviser les séances. Elles vont également devoir mettre en place une liste noire permettant de bloquer les utilisateurs et les streamers violant les règles à répétition.

Les influenceurs ont, eux aussi, de nouvelles obligations : ils doivent impérativement fournir leur véritable identité ainsi que leur code de crédit social (système de notation permettant de sanctionner les citoyens accusés d’incivilités). En retour, les plateformes doivent donner ces informations aux autorités.

Pour rappel, le secteur de l’eCommerce a été évalué à 130 milliards d’euros en Chine.