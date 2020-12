C’est sur son site que Walmart a annoncé la mise en place d’un événement shopping inédit : un live sur TikTok durant lequel les utilisateurs pourront acheter des vêtements vendus par l’enseigne, sans avoir à quitter le réseau social. Une première aux États-Unis, qui démontre les importantes synergies qu’est capable de créer l’application chinoise avec les commerçants.

Walmart s’impose sur TikTok pour un événement shopping inédit

Baptisé “Holiday Shop-Along Spectacular”, cet événement sera diffusé ce vendredi 18 décembre sur le compte TikTok de Walmart. Pendant une heure, dix créateurs de contenu stars du réseau social chinois, parmi lesquels Michael Le, Devan Anderson, Taylor Hage et Zahra Hashimee, viendront animer la soirée en portant des vêtements vendus par l’enseigne de grande distribution. Les marques présentées seront larges et variées : Champion, Jordache, Kendall + Kylie, Free Assembly, Scoop et Sofia Jeans ont notamment été mentionnées. Les utilisateurs, eux, pourront acheter les produits qu’ils voient à l’écran directement depuis l’application appartenant à ByteDance.

Pour William White, directeur du marketing de Walmart, cet événement ouvre la voie à des opportunités inédites. Dans un communiqué de presse, le dirigeant explique : « Cet événement nous offre une nouvelle façon de nous engager auprès des utilisateurs et d’atteindre de nouveaux clients potentiels, tout en apportant notre propre touche de divertissement – avec l’aide des créateurs TikTok qui aiment la mode – à la plateforme ».

Interrogé par CNBC, un porte-parole de Walmart n’a pas souhaité précisé si les revenus générés durant cet événement seront partagés avec TikTok. Enfin, notons que ceux qui auront rater l’événement pourront toujours se rattraper plus tard puisqu’il sera toujours possible d’acheter les produits présentés dans ce live depuis le profil TikTok de Walmart une fois celui-ci terminé.

Des synergies se créent entre les deux entreprises

Au mois d’août, Donald Trump obligeait TikTok à revendre ses activités américaines à une entreprise originaire de l’oncle Sam. Après de nombreuses péripéties, Walmart s’est placé aux côtés d’Oracle pour faire l’acquisition d’une partie du réseau social chinois.

Malgré un accord qui tarde à se conclure, il semble évident à travers cet événement, que la grande enseigne de distribution continue ne perd pas de son intérêt pour la plateforme sociale appartenant à ByteDance. William White a d’ailleurs réaffirmé le potentiel qu’il voit en ce réseau social : « Avec des millions de nos clients présents sur TikTok, nous avons continué à accroître notre présence sur cette plateforme, créant des moments mémorables avec nos défis. Naturellement, lorsque TikTok a commencé à explorer un nouveau service de shopping, nous nous sommes lancés dans l’aventure pour piloter la solution. Je suis ravi de clôturer l’année 2020 en innovant au nom des clients de notre communauté sociale qui connaît la croissance la plus rapide ».