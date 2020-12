Nouvel épisode de la saga opposant TikTok aux autorités américaines. Alors que les États-Unis avaient imposé au réseau social appartenant à ByteDance de parvenir à un accord avant le 4 décembre 2020 sous peine d’être banni du territoire, il ne s’est finalement rien passé une fois cette date dépassée, et pour cause… Selon un journaliste de CNN, le gouvernement américain a finalement décidé de ne plus imposer de date butoir à TikTok afin que les négociations puissent se poursuivre de façon plus ouverte.

Au mois d’août, Donald Trump le promettait : TikTok serait interdit sur le sol américain s’il ne revendait pas une part de ses activités à une firme originaire des États-Unis sous 45 jours. Une position qui semblait ferme et définitive, mais qui s’est finalement beaucoup assouplie au fil du temps. D’abord, avec un premier report de la date limite qui est passée du 20 septembre au 12 novembre, puis avec un second délai supplémentaire de 15 jours et, enfin, avec un ultime ajournement faisant passer cette fois la limite au 4 décembre 2020.

Seulement voilà… TikTok n’est toujours pas parvenu à accord final avec Walmart et Oracle, la date butoir est largement dépassée et pourtant, le réseau social est encore pleinement accessible aux États-Unis. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le gouvernement américain aurait décidé de poursuivre les négociations actuellement en cours, sans imposer de nouvelle date limite à TikTok.

NEW: The US government will not extend the Dec. 4 deadline for TikTok to find a buyer, but also will not seek to enforce the order either, according to a person familiar with the matter, allowing the two sides to continue negotiating in an open-ended manner.

— Brian Fung (@b_fung) December 5, 2020