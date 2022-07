Instagram se transforme encore davantage en application de shopping. Bientôt, les utilisateurs américains de la plateforme pourront payer pour leurs achats directement depuis cette dernière.

Payer depuis les DM

Dans un billet de blog, Meta a annoncé la possibilité de payer pour ses achats directement depuis les messages privés d’Instagram. Voici, dans les détails comment va marcher la fonctionnalité :

« Lorsque vous discutez avec une petite entreprise qualifiée sur Instagram, vous pourrez désormais effectuer des achats sans quitter le chat. Par exemple, si vous êtes intéressé par un sac à dos, tout ce que vous avez à faire est d'envoyer un message à l'entreprise au sujet de celui que vous aimez. À partir de là, vous pourrez discuter des personnalisations, comme l'ajout de vos initiales, puis passer votre commande directement dans le chat. Dans ce même fil de discussion, vous pourrez également suivre votre commande et poser des questions complémentaires à l'entreprise ».

La firme explique que surtout, l’entreprise concernée aura la possibilité de mettre le paiement en route directement depuis ce chat. Il suffira à l’utilisateur de vérifier que ses données bancaires sont exactes et de procéder au paiement, opéré par Meta Pay, le système de paiement de Facebook qui a désormais été adapté au métavers.

La messagerie, élément essentiel pour Meta

La messagerie est désormais un élément clé des différentes applications de Meta, et elle fait partie intégrante de sa vision pour celles-ci dans le futur. Dans une note interne partagée avec les employés de Meta en juin, le responsable des produits, Chris Cox, a ainsi identifié la messagerie d'entreprise comme un secteur clé pour accroître les revenus. Dans son communiqué, la firme assure que « chaque semaine, un milliard de personnes envoient un message à une entreprise via notre famille d'applications, qu'il s'agisse de discuter avec des marques, de parcourir des produits, de demander de l'aide ou d'interagir avec des histoires ».

Depuis plusieurs années, WhatsApp et Facebook Messenger ont également muté pour permettre aux professionnels de les utiliser pour tout un tas de fonctionnalités, notamment pour le service après-vente, cela va désormais encore plus loin avec Instagram, sur laquelle le shopping est devenu un élément grandissant depuis 2020 et l’émergence de TikTok.

Instagram s’axe toujours plus vers l’e-commerce

C’est en effet à cette période que la fonctionnalité shopping a été étendue aux Reels, Meta ayant pris la décision de réaliser une refonte totale de son application afin de bien plus axer l’expérience sur le shopping. Par exemple, il est désormais possible pour les utilisateurs d’étiqueter les produits des marques sur leurs posts.

L’e-commerce devrait par ailleurs être un élément essentiel du secteur sur lequel Meta mise tout son avenir : le métavers. Il n’est donc pas surprenant de voir la firme de Zuckerberg multiplier les nouveautés dans ce secteur afin de simplifier les différentes étapes d’achats et la communication entre vendeurs et acheteurs.

« Alors que nous nous tournons vers le prochain chapitre de l'internet et du métavers, nous sommes impatients de donner aux gens un accès plus large à des outils tels que les paiements en ligne qui leur faciliteront la vie », conclut Meta dans son communiqué.