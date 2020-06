C’est le 15 juin 2020 que Walmart a annoncé son alliance à Shopify, la solution d’origine canadienne qui permet aux particuliers et aux entreprises de créer facilement et rapidement leurs propres magasins en ligne. L’objectif est clair pour le numéro un mondial de la distribution : étendre la puissance de frappe de sa marketplace pour concurrencer le géant du e-commerce, Amazon.

Walmart est bien décidé à mettre les bouchées doubles sur la vente en ligne. Pour cela, le numéro un mondial de la distribution a établit un accord qui permet aux vendeurs tiers qui utilisent Shopify, de vendre leurs produits sur le site Walmart.com. Une véritable opportunité pour les petits et moyens commerçants qui pourront alors profiter des 120 millions de visiteurs mensuels qu’enregistre le site de l’entreprise américaine.

Pour voir leurs produits apparaître sur le site de Walmart, les vendeurs devront installer l’application Walmart Marketplace depuis l’App Store de Shopify et devront vérifier leur éligibilité. Dans son communiqué, Jeff Clementz, vice-président de Walmart Marketplace, précise :

“En lançant cette intégration avec Shopify, nous nous concentrons sur les petites et moyennes entreprises basées aux États-Unis, dont les produits complètent notre catalogue et qui ont la réputation d’aller au-delà des attentes des clients. (…) Nous allons commencer à intégrer des vendeurs Shopify dès à présent et prévoyons d’en ajouter 1 200 cette année.”