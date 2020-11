L’an passé, Amazon nous présentait son nouveau drone dédié à la livraison de commandes. En septembre dernier, Amazon Prime Air obtenait le feu vert de la FAA pour déployer son nouveau service de livraison aérienne. Mais alors que le géant américain est à la recherche de partenaires dédiés à ce service, une vague de licenciements aurait eu lieu, en interne. Cela traduit concrètement que l’entreprise privilégie la poursuite de son travail et de sa recherche quant à ce nouveau service, avec des partenaires externes.

Amazon réorganise sa division dédiée à la livraison aérienne

À en croire le Financial Times, un porte-parole de la société aurait confirmé qu’Amazon remettait actuellement en question l’organisation de sa division dédiée aux livraisons par drone. En effet, la personne aurait précisé au média réorganiser “une petite équipe au sein de notre plus grande division Prime Air, afin d’être plus en mesure de répondre aux besoins de nos clients et de l’entreprise”. Bien que nous ne savons pas à l’heure actuelle combien de personnes ont été remerciées par l’entreprise, nous savons cependant que les équipes de recherche et développement ainsi que celles en charge de la fabrication ont vu leurs effectifs revus à la baisse.

Voilà qui devrait laisser la place à des partenaires externes, autant pour les composants de drone nécessaires à leur fabrication que pour le processus de recherche et développement nécessaire autour de cette nouvelle activité. Les entreprises FACC Aerospace et Aernnova Aerospace pourraient notamment figurer dans les partenaires de la société américaine, puisque des échanges ont eu lieu entre les différentes parties ces dernières semaines.

La livraison commerciale par drone pourrait ne pas avoir lieu avant plusieurs années…

Amazon travaille sur la livraison par drones depuis un long moment. Celle-ci était testée, en 2018, en Belgique et la société américaine envisageait même de faire atterrir ses drones sur les camions de l’entreprise en circulation. Avec sa division Amazon Prime Air, le géant américain ambitionne de livrer des colis d’un maximum de 2-3 kilos par drone, en moins de 30 minutes, toujours dans un rayon de 12 km autour de l’entrepôt de la marque. Il se pourrait cependant que ce projet n’aboutisse pas de suite. En effet, malgré l’autorisation obtenue, il y a plusieurs semaines, par la FAA, le projet d’Amazon ne serait pas encore suffisamment fiable pour être ouvert au grand public.

Enfin, Amazon devra rester sur ses gardes les prochaines années. Plusieurs concurrents semblent s’intéresser et se lancer sur un marché identique. Walmart va notamment livrer des produits médicaux grâce à son partenaire Zipline, il en est de même pour UPS avec CVS Pharmacy. Uber Eats commence lui aussi à s’intéresser au concept et a d’ores et déjà dévoilé le prototype de son drone dédié.