Frénésie d’embauche chez ByteDance. Fort du succès de son application phare TikTok, le géant chinois a annoncé vouloir recruter 10 000 nouveaux employés dans son pays d’origine avant la fin d’année 2020, rapporte le South China Morning Post ce jeudi 5 novembre 2020.

ByteDance investit dans la diversification de ses activités

Alors que TikTok traverse une crise majeure aux États-Unis et qu’il a été banni en Inde, son propriétaire, ByteDance, ne se laisse pas abattre et continue de voir les choses en grand. Après avoir lancé une campagne de recrutement de 10 000 employés au mois d’avril, le géant chinois valorisé à plus de 100 milliards de dollars a annoncé vouloir embaucher 10 000 autres nouveaux employés avant la fin de l’année.

Si elle parvient à atteindre son but, l’entreprise aura alors réussi à recruter 30 000 nouveaux talents dans ses rangs au cours de la seule année 2020. Au total, ByteDance compterait alors plus de 100 000 employés à travers le monde : un objectif annoncé dès le mois de mars par Zhang Yiming, fondateur de l’entreprise chinoise.

Parmi les nouveaux postes proposés par ByteDance, de nombreux secteurs seraient représentés : marketing, jeux, e-commerce, éducation… De toute évidence, le géant chinois souhaite mettre les bouchées doubles pour continuer de développer TikTok et ainsi surfer sur son succès, mais cherche également à investir davantage dans ses autres activités. Une stratégie que l’on a déjà pu constater il y a quelques jours avec le lancement d’une lampe intelligente pour les enfants, ou encore l’arrivée d’une nouvelle plateforme de services santé.

TikTok, une véritable poule aux oeufs d’or

Si ByteDance a pu se permettre une telle vague de recrutement tout au long de l’année 2020 et ce, malgré la crise sanitaire mondiale, c’est sans aucun doute grâce au succès TikTok. Au mois de mai, l’application a dépassé la barre symbolique des 2 milliards de téléchargements, et est désormais préférée à Instagram par les adolescents américains. Au-delà de sa popularité, elle continue de développer des partenariats stratégiques importants (notamment avec Sony Music et Shopify) afin d’étayer ses fonctionnalités et ses services auprès des marques.

Devenue une référence mondiale, TikTok n’en est encore qu’aux prémices de son succès. ByteDance semble bien avoir compris qu’il détenait une véritable poule aux oeufs d’or, et n’a manifestement pas peur d’investir pour continuer à poursuivre son ascension aussi rapide que spectaculaire.