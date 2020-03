La société mère de TikTok, ByteDance, vient d’annoncer que ses équipes allaient grandir : le nombre de travailleurs de l’entreprise chinoise pourrait dépasser la barre des 100 000 employés dans le courant de l’année 2020. De nouveaux responsables chinois ont également été nommés ce jeudi 12 mars.

Bientôt une équipe mondiale de 100 000 employés ?

À ce jour, ByteDance comptabilise 60 000 collaborateurs présents dans 30 pays différents. Plusieurs changements ont eu lieu en interne cette semaine chez TikTok. ByteDance a nommé Zhang Lidong, responsable de la monétisation, au poste de président de TikTok en Chine.

Kelly Zhang Nan devient le directeur général de l’entreprise en Chine. Ces deux hommes dépendront du fondateur et PDG mondial de l’entreprise, Zhang Yiming, qui se concentre cette année sur les plans d’expansion mondiale de l’entreprise. Il a notamment déclaré que :

“Au cours des trois prochaines années, je compte visiter toutes les régions où nous avons des bureaux et me renseigner sur la culture locale et sur les activités de l’entreprise dans ces régions pour y développer note activité. La croissance rapide que ByteDance a connue au cours des huit dernières années témoigne du dévouement de tous nos employés, une équipe mondiale qui devrait compter 100 000 personnes d’ici la fin de l’année”.

TikTok : le cheval sur lequel mise ByteDance

La société TikTok est aujourd’hui évaluée à 78 milliards de dollars. L’ascension du réseau social est fulgurante. Selon une récente étude, TikTok a enregistré un taux de croissance de 375% aux États-Unis en seulement un an. Les spécialistes des réseaux sociaux estiment que cette plateforme pourrait totalement bouleverser le paysage social media dans le monde. Surtout avec une équipe mondiale de 100 000 employés…

En 2019, les habitants des États-Unis ont passé 85 millions d’heures sur l’application TikTok, contre “seulement” 15 millions l’année précédente. Une progression totalement dingue. Fait étonnant : on constate que les américains ont passé plus de temps sur leur mobile à consulter TikTok, qu’à regarder des films et séries sur le service de streaming Amazon Prime Vidéo.

Une récente baptisée Singular ROI Index, a passé au crible des centaines de réseaux sociaux pour comprendre l’impact publicitaire qu’ils peuvent avoir. Selon l’indice de retour sur investissement, TikTok serait l’étoile montante en terme d’acquisition d’utilisateurs sur mobile. C’est simple, entre mai et novembre 2019, les dépenses publicitaires sur TikTok ont été multipliées par 75. L’application a enregistré 614 millions de téléchargements en une seule année. Et ce n’est que le début.