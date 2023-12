Selon un rapport du groupe CCID, un organe de recherche de Pékin affilié au ministère chinois de l’Industrie, l’intelligence artificielle (IA) générative représentera 30 000 milliards de yuans (3 850 milliards d’euros) sur les 90 000 milliards de yuans (environ 11 500 milliards d’euros) que vaudra l’industrie chinoise en 2035. Depuis quelques mois, la Chine a ouvert les vannes de cette technologie, autorisant les acteurs du secteur à proposer leurs outils au plus grand nombre.

L’essor de l’IA générative en Chine devrait profiter à tous

D’après CCID, le taux d’adoption de l’IA générative en Chine pour cette année 2023 a atteint environ 15 % des entreprises. Actuellement, l’industrie manufacturière, la vente au détail, les télécommunications et la santé sont les quatre secteurs qui s’appuient sur cette technologie au quotidien et qui favorisent sa démocratisation dans le pays. En 2024, le marché de l’IA générative devrait atteindre 10 000 milliards de yuans, soit 1 300 milliards d’euros. Un montant qui devrait tripler en dix ans avec l’accélération de l’adoption des solutions dans tous les secteurs de l’industrie chinoise.

Suite à l’avènement de l’IA générative induite par la sortie de ChatGPT en novembre 2022, le gouvernement chinois a préféré être prudent, lui qui menait une politique de reprise en main du numérique depuis 2020. Alors qu’elle limitait la prolifération de tels outils, Pékin a finalement invité les géants de la tech, mais aussi les entreprises plus modestes, à effectuer leur demande pour publier légalement leurs grands modèles de langage (LLM).

Symbole de l’engouement de l’IA générative en Chine, Ernie Bot, le modèle de langage de Baidu et concurrent local à ChatGPT, présenté en mars dernier, avait été mis à disposition du grand public dès le 31 août. En seulement douze heures, l’outil avait atteint la première place du classement de l’App Store chinois.

Au début du mois de septembre, quelques jours seulement après l’annonce du gouvernement, l’Administration du cyberespace de Chine (CAC) publiait ses deux premières listes d’approbations pour la commercialisation des modèles de langages. Plus de 70 LLM comprenant plus d’un milliard de paramètres avaient été validées et mis à la disposition des entreprises chinoises et des développeurs. Outre Baïdu, Tencent, Alibaba ou encore ByteDance se sont lancés dans la course à l’IA générative.

En juillet, la Chine comptait plus de 4 300 entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle, selon les déclarations de Xu Xiaolan, le vice-ministre de l’industrie et des technologies de l’information. En parallèle, plus de 350 nouvelles start-up ont vu le jour en 2023 dans ce secteur clé. Parmi elles, 01.AI. Cette jeune pousse a réussi à atteindre une valorisation de plus d’un milliard de dollars en six mois, tout comme le français Mistral AI, la semaine dernière, dans un laps de temps pratiquement similaire.