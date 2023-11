Suite à un cycle de financement auquel l’unité cloud d’Alibaba a participé, la start-up chinoise 01.AI a réussi à atteindre une valorisation de plus d’un milliard de dollars. La jeune ...

Suite à un cycle de financement auquel l’unité cloud d’Alibaba a participé, la start-up chinoise 01.AI a réussi à atteindre une valorisation de plus d’un milliard de dollars. La jeune pousse a bien l’intention de se faire une place sur le marché de l’intelligence artificielle générative aux côtés d’autres entreprises émergentes à qui elle n’a rien à envier.

Comment Kai-Fu Lee a réussi à faire de 01.AI, une licorne ?

Fondé en mars 2023 par l’informaticien taïwanais Kai-Fu Lee, 01.AI est connu pour son modèle de langage (LLM) open source Yi-34B. Sur plusieurs paramètres clés, ce LLM surpasse de nombreux outils présents sur le marché, y compris Llama 2 de Meta. La plateforme Hugging Face, qui propose plusieurs classements de modèles de langage selon divers critères, a placé le modèle de 01.AI à la première place pour la catégorie « modèles pré-entraînés », ceux pouvant être utilisés pour concevoir des modèles spécialisés.

Si 01.AI propose actuellement un modèle open source, la start-up est d’ores et déjà en train d’élaborer une nouvelle stratégie commerciale. La société va travailler avec ses clients actuels et futurs pour leur proposer des modèles alternatifs, exclusifs à leurs besoins. Si aujourd’hui, 34 milliards de paramètres ont été utilisés pour former Yi-34B, 01.A1 planche sur un modèle plus performant, comprenant plus de 100 milliards de paramètres. Kai-Fu Lee assure même que « ce futur modèle pourra être comparé à GPT-4 d’OpenAI ».

Comme l’indique le dirigeant de la start-up, « en proposant un système en anglais et en chinois, nous suscitons l’intérêt d’entreprises mondiales telles que les banques, les assureurs et les sociétés commerciales ». À terme, les modèles proposés par 01.AI incluront d’autres langues. Pour franchir un cap supplémentaire, Kai-Fu Lee pourra compter sur son équipe de plus de 100 personnes, composée entre autres, de certains de ses anciens collègues de Google, Microsoft et Apple, mais aussi de ressortissants chinois ayant travaillé à l’étranger.

« Mon équipe comprend non seulement des spécialistes de l’IA, mais aussi des hommes d’affaires expérimentés qui peuvent aider dans tous les domaines, des fusions et acquisitions jusqu’à l’introduction en Bourse » précise l’ancien dirigeant de Google China. Kai-Fu Lee a également tout prévu en matière de composants électroniques, nécessaires pour la formation et le fonctionnement d’IA génératives. La start-up a rassemblé un maximum de semi-conducteurs plus tôt cette année, allant jusqu’à emprunter de l’argent à Sinovation Ventures, la société de capital-risque fondé par Kai-Fu Lee, pour réaliser ses achats sans encombre.

Le succès de 01.AI est comparable à celui de la start-up américaine Anthropic. Elle est soutenue par des géants de la tech comme Google ou Amazon qui ont injecté plusieurs milliards dans la société. À une échelle plus modérée, la jeune pousse française Mistral AI pourrait bien connaître le même avenir. Après avoir levé 105 millions d’euros, l’entreprise a présenté un encourageant premier modèle de langage, lui aussi open source.