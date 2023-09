La semaine dernière, l’Administration du cyberespace de Chine (CAC) a publié ses deux premières listes d’approbations pour la commercialisation des grands modèles de langages (LLM). Le PDG de Baidu, Robin ...

La semaine dernière, l’Administration du cyberespace de Chine (CAC) a publié ses deux premières listes d’approbations pour la commercialisation des grands modèles de langages (LLM). Le PDG de Baidu, Robin Li, dénombre déjà plus de 70 intelligences artificielles comportant plus d’un milliard de paramètres en Chine.

Un succès phénoménal pour l’intelligence artificielle générative

Dans ses publications du 31 août et du 1er septembre, la CAC a autorisé plus d’une dizaine d’entreprises chinoises à lancer leurs intelligences artificielles. Ces autorisations sont liées à la censure mise en place par Pékin qui vérifie les réponses des IA pour ne pas qu’elles délivrent un discours différent. Baidu, faisant partie des heureux élus, a lancé son robot conversationnel censé répondre à ChatGPT d’OpenAI. « Nous sommes ravis d’annoncer qu’Ernie Bot est désormais pleinement disponible pour le grand public, à partir du 31 août », a indiqué le groupe chinois Baidu dans un communiqué.

L’application aurait été téléchargée un million de fois dans les 19 heures suivant sa sortie. À titre de comparaison, l’intelligence artificielle ChatGPT a atteint le million de téléchargements en cinq jours. En l’espace d’une journée, les internautes auraient effectué plus 33 millions de requêtes.

Dans la foulée, Baidu a présenté, à l’occasion d’un événement à Pékin le 5 septembre, plus de 10 nouvelles applications construites à partir de son LLM. Parmi les produits dévoilés, une application de traitement de texte générative appelée WPS AI, créée par Kingsoft Office. Pour développer ce logiciel, l’entreprise s’est appuyée sur Ernie Bot et la plateforme de données numériques Qianfan de Baidu.

L’entreprise se targue que plus de six millions d’utilisateurs ont utilisé un outil d’intelligence artificielle dans sa suite de services similaire à Google Workspace. Les utilisateurs ont principalement effectué des requêtes pour rechercher des documents, créer des résumés, traduire et créer du contenu.

Parmi les autres entreprises autorisées, Tencent a publié une liste de 6 applications basée sur l’intelligence artificielle, notamment, un générateur de visage artificiel baptisé Rongfa. NetEase a pu délivrer 5 logiciels principalement destinés aux professionnels. De son côté, SenseTime a reçu l’approbation pour la publication de sept logiciels.

La Chine aspire à devenir le leader de l’intelligence artificielle d’ici 2030. Les entreprises chinoises se livrent à une course effrénée pour dominer leur marché intérieur. Robin Li a annoncé que Baidu prévoyait de déployer prochainement une nouvelle version de son Ernie Bot.