Samsung avait présenté sa dernière série de smartphones comme la première étant dopé à l’aide de l’intelligence artificielle (IA). Et pour cause, le 29 janvier, Baidu a annoncé que son IA générative Ernie Bot serait intégrée dans les Galaxy S24 en Chine. Comme l’a indiqué la firme chinoise dans un communiqué, son modèle permettra, entre autres, « de synthétiser, d’organiser et de traduire des textes ».

Un accord entre Baidu et Samsung qui satisfait les deux parties

De son côté, Samsung a souligné l’importance de l’intégration de l’IA pour améliorer les fonctionnalités de ses smartphones. Baidu fournira également le support back-end de la fonctionnalité « Circle to Search » présent sur les smartphones Android qui permet aux utilisateurs de rechercher rapidement un mot-clé ou une image en les encerclant ou les griffonnant, sans quitter leur application initiale. Habituellement, cette fonctionnalité est gérée par Google hors de Chine.

Android reste le système d’exploitation le plus exploitée par les smartphones disponibles en Chine. Néanmoins, certains outils et services ne sont pas disponibles au sein de l’Empire du Milieu. Ainsi, plusieurs groupes chinois, dont Baidu, ont sauté sur l’occasion pour délivrer leur savoir-faire afin que ces fonctionnalités puissent être disponibles pour les utilisateurs chinois.

Pour Baidu, cet accord passé avec Samsung permet de faire franchir un cap supplémentaire à Ernie Bot. Présentée en mars 2023 aux yeux du monde entier, l’IA générative n’a pas convaincu grand monde à sa sortie. Conscient d’avoir été trop timide sur les capacités que pouvait proposer son modèle, Baidu a changé son fusil d’épaule. Le groupe a travaillé pendant plusieurs mois pour faire en sorte que son outil puisse être intégré dans des applications chinoises. En juin de la même année, Baidu assurait qu’Ernie Bot surpassait ChatGPT en chinois.

L’entreprise a également bénéficié du feu vert accordé par Pékin pour la sortie de plusieurs technologies d’IA générative. Le 31 août, quelques heures seulement après que l’application a été mise à disposition du grand public, Ernie Bot a atteint la première place du classement de l’App Store chinois.

Samsung devrait faire l’arrivée de l’IA générative dans sa dernière gamme de smartphones, un argument marketing choc pour inciter les consommateurs chinois à acheter ses produits. Et pour cause, ces dernières années, la part de marché de l’entreprise sud-coréenne dans le marché chinois du smartphone s’est mise à chuter, au détriment d’Apple, de Xiaomi, et de Huawei qui a cartonné avec son Mate 60 Pro.