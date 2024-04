Mardi 16 avril, Baidu a annoncé rassembler plus de 200 millions d’utilisateurs sur Ernie Bot, qui se veut l’équivalent chinois de ChatGPT. Lancé au grand public il y a huit mois, le nombre d’usagers a presque doublé depuis le mois de décembre. Une croissance qui pourrait être alimentée par l’intégration d’Ernie Bot dans les Galaxy S24 vendus en Chine, sortis en janvier 2024.

Près de 85 000 entreprises ont souscrit au service de l’intelligence artificielle générative de Baidu. Son interface de programmation est utilisée chaque jour 200 millions de fois, ce qui signifie que le chatbot réalise quotidiennement au moins autant de tâches.

Le directeur général de Baidu a déclaré en février que le groupe commençait à générer des revenus grâce à Ernie Bot. Il a également indiqué que l’entreprise avait gagné plusieurs centaines de millions de yuans (1 million de yuans équivaut à 940 millions d’euros) grâce à l’optimisation de la publicité par l’IA générative. De quoi rattraper la chute de la valeur boursière de Baidu suite à l’annonce en mars 2023 du lancement de Ernie Bot, qui avait baissé de 6,4 %. Le lancement de l’IA générative avait ensuite attendu août, pour obtenir les autorisations nécessaires du gouvernement chinois.

Ernie Bot fait partie des huit premiers chatbots d’IA générative à être approuvé par Pékin. Parmi elles se trouve Kimi qui est développée par la start-up Moonshot, soutenue par des investissements d’Alibaba. Lancée en novembre, celle-ci serait en passe de dépasser celle de l’IA de Baidu.

Toutefois, si Ernie Bot a enregistré 14,9 millions visites en mars dernier et Kimi 12,6 millions, la croissance est bien plus forte du côté de l’IA d’Alibaba. De mars à février, le nombre de visites de cette dernière a augmenté de 321,6 % contre 48 % pour l’IA de Baidu. Par ailleurs, au niveau mondial, les deux services chinois restent bien moins utilisés que leur plus grand rival américain. ChatGPT a enregistré 1,86 milliard de visites sur la même période.

Pour devenir plus puissante que l’IA générative de Microsoft, comme revendiqué par Baidu en juin 2023, la route semble encore longue. D’autant que la concurrence s’intensifie avec Gemini de Google ou Grok, déployé dans X (anciennement Twitter).