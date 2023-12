Les abonnés à X Premium Plus aux États-Unis vont pouvoir expérimenter avec Grok dès cette semaine. L’agent conversationnel de xAI commence en effet à être déployé sur la plateforme.

Connectée à Internet

Il n’aura fallu que quelques mois à la récente start-up pour mettre au point son intelligence artificielle (IA) conversationnelle. Cofondée par Elon Musk en juillet, xAI a dévoilé Grok dès le début du mois de novembre. La firme compte des chercheurs éminents du secteur dans ses rangs, notamment des anciens de DeepMind, de Microsoft ou encore d’OpenAI.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Grok, IA inspirée de la série littéraire Le Guide du voyageur galactique, s’appuie sur un modèle génératif appelé Grok-1. Ce dernier a été entraîné à partir de données provenant du Web, jusqu’au troisième trimestre 2023, ainsi que sur des retours d’assistants humains. Désormais, les utilisateurs américains de X abonnés à l’offre X Premium+, disponible à 16 dollars mensuels, peuvent y accéder.

Le modèle de xAI dispose d’une fonctionnalité qui manque à ses concurrents comme ChatGPT. Il a directement accès aux informations sur Internet, via la plateforme X. « Un avantage considérable », selon ses créateurs. Basé sur le sarcasme et l’humour, Grok répondra à des « questions épicées qui sont rejetées par la plupart des autres systèmes d’intelligence artificielle », a expliqué Elon Musk. Dans les quelques exemples partagés sur X, l’IA n’hésite pas à se montrer vulgaire.

Un nouveau levier pour générer des revenus

xAI a pour objectif de « comprendre la vraie nature de l’univers ». Selon un document récemment partagé avec la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur financier américain, la société souhaite lever 1 milliard de dollars. Elle a d’ores et déjà été financée à hauteur de 135 millions de dollars après de quatre investisseurs non spécifiés.

En plus de collaborer avec X pour diffuser son modèle, xAI va également travailler avec Tesla, bien que la nature de cette coopération n’ait pas encore été spécifiée. Le déploiement de Grok intervient à un moment charnière pour le réseau social, qui est secoué par une importante polémique. De nombreux annonceurs proéminents dont Disney, Apple ou encore Microsoft ont interrompu leurs dépenses publicitaires sur la plateforme après des agissements controversés d’Elon Musk. En réponse, le milliardaire les a directement insultés.

En proposant son IA dans l’offre payante, l’entreprise propose un nouvel argument pour convaincre les utilisateurs de s’abonner. Dès son arrivée à la tête de X, Musk faisait savoir que la souscription tarifée était l’un de ses objectifs principaux.