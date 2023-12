xAI, la start-up d’Elon Musk spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA), ambitionne de lever 1 milliard de dollars. Un projet qui traduit l’engouement des investisseurs autour de la technologie depuis le lancement de ChatGPT il y a un an.

135 millions déjà levés pour xAI

Lancée cet été avec l’objectif de « comprendre la vraie nature de l’univers », xAI compte des chercheurs éminents du secteur dans ses rangs. Après seulement deux mois de développement, la société a dévoilé son modèle baptisé Grok. S’il est directement en concurrence avec Bard, ChatGPT ou Claude 2, la firme assure qu’il diffère par son sarcasme et son humour.

Aussi, l’IA est directement connectée à Internet via X, ce qui lui offre un avantage certain par rapport à ses concurrents, promet xAI. Grok sera prochainement mis à la disposition de certains abonnés premium de X. La start-up voit grand. Elle a déjà levé 135 millions de dollars après de quatre investisseurs non spécifiés, sur un objectif d’un milliard de dollars, d’après un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur financier américain.

Elon Musk n’a pas donné beaucoup de détails sur le financement de sa plus récente société. Il a néanmoins indiqué, le mois dernier, que les actionnaires actuels de X obtiendraient 25 % de xAI. Le document fourni à la SEC note que « l’émetteur a conclu un accord contraignant et exécutoire pour l’achat et la vente du montant total restant à vendre indiqué ci-dessus ». Cela suggère que la totalité de la somme recherchée pourrait d’ores et déjà être réunie, rapporte Axios.

Un secteur en pleine ébullition

Les entreprises développant des modèles d’IA générative ont levé des milliards de dollars cette année. Microsoft a investi 10 milliards dans OpenAI, l’éditeur de ChatGPT, tandis qu’Anthropic a été financée à hauteur de 2 milliards et de 4 milliards par Google et Amazon, respectivement. En outre, les géants de la tech n’hésitent pas à injecter des sommes colossales en interne pour élaborer et développer cette technologie. La tendance est telle que certains experts craignent l’émergence d’une bulle spéculative.

Pour sa part, xAI explique sur son site travailler en étroite collaboration avec X, mais également avec Tesla, autre entreprise dirigée par le milliardaire. « Grok est conçu pour répondre aux questions avec un peu d’esprit et a un côté rebelle, alors ne l’utilisez pas si vous détestez l’humour ! Il répondra également à des questions épicées qui sont rejetées par la plupart des autres systèmes d’IA », précise la firme.

Elon Musk a été particulièrement véhément à l’égard d’OpenAI depuis la sortie de ChatGPT, qualifiant le modèle de « woke ». L’homme d’affaires fait partie des cofondateurs de l’entreprise, mais l’a quittée trois ans après sa création.