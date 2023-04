Alibaba et SenseTime ont chacun présenté leurs propres versions d’intelligence artificielle (IA) génératives maisons en ce début de semaine. Le premier souhaite l’intégrer à ses produits, le second se focalise sur le marché professionnel. Chacun espère rivaliser avec le succès de l’IA d’OpenAI et faire mieux que le concurrent local Baidu, présenté il y a un mois.

Des IA B2B

Le succès de ChatGPT, normalement inaccessible en Chine, a inspiré bon nombre des géants locaux du numérique. Baidu, réputé en avance dans le domaine de l’IA, a été le premier à se lancer fin mars. Au tour de SenseTime et Alibaba d’entrer officiellement dans l’arène.

SenseTime a présenté lundi 10 avril son grand modèle de langage, SenseNova, depuis Shanghai, où l’entreprise spécialisée dans la vision par ordinateur a installé son siège. Une démonstration à base de question-réponse, de traduction anglais-chinois et d’écriture de code a été présentée par le directeur général Xu Li.

Le lendemain, Daniel Zhang, PDG d’Alibaba et de sa branche Cloud a répliqué avec Tongyi Qianwen, dans le cadre du sommet Alibaba Cloud 2023 à Pékin. Un accès à la version bêta de l’IA a été transmis aux entreprises clientes d’Alibaba Cloud dès le vendredi 7 avril. Des développeurs, basés en Chine peuvent aussi l’expérimenter.

La stratégie des deux sociétés est relativement similaire, priorité aux entreprises. Leurs clients pourront exploiter les IA proposées, les adapter à leur besoin et ressource avec leurs propres jeux de données.

Bloomberg rapporte que Xu Li a expliqué « Avec SenseNova, nous pouvons fournir un supermarché de grands modèles d’IA ». De son côté Jingren Zhou, directeur technique d’Alibaba Cloud, déclare espérer « aider les entreprises de tous les secteurs dans leur transformation numérique et, en fin de compte, aider à stimuler la productivité de leur entreprise », dans un communiqué relayé par CNBC.

Côté différence, Alibaba compte sur sa position de géant de la Tech pour décliner son IA à travers ses différentes activités. Daniel Zhang a déjà annoncé que Tongyi Qianwen sera intégré à DingTalk, l’équivalent maison de Slack, ainsi qu’à Tmall Genie, un haut-parleur intelligent. Aucun calendrier précis n’a été donné, mais cela devrait arriver « dans un proche avenir ».

SenseTime a aussi décidé de se démarquer en se basant sur son savoir-faire en vision par ordinateur. Au-delà de SenseNova, plusieurs modèles ont été dévoilés, un chatbot, un modèle de traitement d’image, de quoi modéliser des mouvements humains ou générer des bâtiments en 3D.

Alibaba mise sur une évolution de son modèle pour intégrer des fonctionnalités de compréhension d’images comme au sein de GPT-4 et de conversion de texte en image, comme Midjourney.

La géopolitique, opportunité et faiblesse pour SenseTime, Alibaba et consorts

Le développement des IA génératives en Chine devrait bénéficier de l’absence de concurrence de la part de système américain. Tel quel ses derniers inquiets Pékin et ses censeurs. Une contrainte avec lesquels les géants numériques locaux sont habitués à composer.

En revanche, les entreprises chinoises pourraient pâtir des restrictions commerciales américaines sur les puces. Sans accès aux puces les plus performantes du marché, celles de Nvidia principalement, développer et maintenir des IA génératives pourraient être plus complexes. Un problème qui ne se poserait pas pour l’instant à en croire les concernés.