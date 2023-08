Meta est plus que jamais entré dans la course à l’intelligence artificielle générative. Elle compte sur son nouveau modèle d’IA pour revenir à hauteur de ses concurrents, si ce n’est ...

Meta est plus que jamais entré dans la course à l’intelligence artificielle générative. Elle compte sur son nouveau modèle d’IA pour revenir à hauteur de ses concurrents, si ce n’est les dépasser. Baptisé Code Llama, cet outil devrait être capable de générer du code à partir du langage naturel.

Meta propose un habile mélange entre Low-Code/No-Code et IA générative

Quelques semaines seulement après avoir commercialisé Llama 2, son modèle de langage open source, le géant de la tech va lancer une solution aux fonctionnalités proches de Codex d’OpenAI ou d’AlphaCode de Deepmind. Concrètement, Code Llama aura pour objectif d’aider les développeurs à générer du code plus facilement. À partir d’un texte descriptif en langage naturel, l’outil proposera plusieurs lignes de code associé à la demande de l’utilisateur.

Depuis plusieurs années, quelques entreprises ont fait le choix du Low-Code/No-Code pour se moderniser. Ces outils permettent aux usagers les moins habiles en matière de codage de, tout de même, mettre au point leurs propres algorithmes. Elle constitue pour certains une véritable alternative pour lutter contre la pénurie de talents, les spécialistes estimant qu’il manque plus de 40 millions de développeurs à travers le monde pour répondre à l’ensemble de la demande du secteur.

Tout comme Llama 2, Code Llama sera disponible en open source, permettant à n’importe qui de s’approprier l’outil et l’adapter à ses besoins. Selon The Information, ce projet devrait être officiellement présenté et lancé par Meta dans la semaine du 21 au 27 août 2023.

Tout faire pour revenir à hauteur de ses principaux concurrents

OpenAI, Microsoft, Google. Ces trois entreprises restent les principaux rivaux du géant des réseaux sociaux dans la course à l’intelligence artificielle générative. OpenAI, soutenu par Microsoft, a été à l’origine du succès de l’IA générative grâce à ChatGPT sorti en novembre 2022. L’entreprise continue de développer différents outils, perfectionner son grand modèle de langage et l’associer à des produits Microsoft comme Bing. Google, jusqu’à récemment, était perçu comme le champion de l’IA, mais le succès ChatGPT l’a pris de court. L’entreprise s’est démenée pour sortir au plus vite sa propre IA générative, Bard.

De son côté, Meta travaille également d’arrache-pied pour revenir à hauteur. Si Llama avait initialement été conçu pour servir les chercheurs, le modèle est désormais accessible aux entreprises, en témoigne son arrivée sur les services de cloud computing d’Alibaba Cloud. En parallèle, la firme de Mark Zuckerberg compte déployer en septembre prochain des IA génératives pour ses réseaux sociaux pour améliorer l’expérience utilisateur, notamment en leur recommandant du contenu personnalisé. La course à l’IA est plus effrénée que jamais.