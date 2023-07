En cette fin juillet, Google et Microsoft ont publié leurs résultats pour le deuxième trimestre 2023. Ces géants de la tech ont affiché une forme meilleure que prévus, à la ...

En cette fin juillet, Google et Microsoft ont publié leurs résultats pour le deuxième trimestre 2023. Ces géants de la tech ont affiché une forme meilleure que prévus, à la hausse. Sortant progressivement la tête de l’eau, les deux groupes veulent investir en masse dans un secteur jugé d’un grand avenir, celui de l’intelligence artificielle.

Après la pluie, le beau temps pour Google et Microsoft

Dans un contexte économique morose, les entreprises du secteur technologique ont été obligées de réduire leurs dépenses, et de prioriser leurs investissements. Elles n’ont pas hésité à réduire leurs effectifs, toujours dans l’optique de perdre le moins d’argent possible. Google et Microsoft n’ont pas échappé à la règle et ont procédé à des vagues de licenciements.

Visiblement, ces mesures restrictives portent leurs fruits. Pour le deuxième trimestre 2023, Google a vu son chiffre d’affaires augmenter de 7 %, alors que les bénéfices nets de la firme de Redmond ont grimpé de 20 % par rapport à la même période, l’an dernier. Portée par ces bons résultats, Ruth Porat, directrice financière d’Alphabet, maison mère de Google, a indiqué que la firme de Mountain View « s‘attendait à investir massivement dans ses infrastructures techniques tout au long du second semestre 2023, pour se poursuivre en 2024 ».

Pour Reuters, Ben Bajarin, directeur général et analyste principal de Creative Strategies, a mis en lumière la stratégie d’investissement de Microsoft. « Ils achètent un tas de H100, » précise-t-il, faisant référence aux puces phares de Nvidia dédiés au développement et au fonctionnement de solutions d’IA. Ces composants lui permettront entre autres d’alimenter sa nouvelle offre 365 Copilot, un assistant qui repose sur l’IA générative.

Des investissements massifs dans l’intelligence artificielle pour prendre l’ascendant sur la concurrence

Plus tôt dans l’année, Microsoft avait réalisé un investissement d’envergure. Elle avait décidé d’injecter 10 milliards d’euros supplémentaires dans OpenAI afin d’exploiter ChatGPT. Grâce à cet investissement, elle a pu doper son moteur de recherche Bing, et proposer une suite d’outils centrée sur la data. Elle inclura prochainement l’IA sur le Microsoft Store.

De son côté, Google a dépensé plus de 200 milliards de dollars dans l’intelligence artificielle au cours de la dernière décennie. Ce secteur, déjà important de l’entreprise, est devenu absolument prioritaire lorsque Microsoft et OpenAI ont pris de l’avance avec ChatGPT et DALL-E 2. Sundar Pichai, le dirigeant du groupe, avait tiré la sonnette d’alarme, sommant ses équipes de rattraper leur retard. Cela a abouti à la sortie de Bard, son chatbot fonctionnant grâce à LaMDA, son modèle de langage.