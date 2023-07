Grâce à la résilience de son activité publicitaire et de son moteur de recherche, Alphabet a battu les estimations des analystes de Wall Street au second trimestre 2023. La maison ...

Grâce à la résilience de son activité publicitaire et de son moteur de recherche, Alphabet a battu les estimations des analystes de Wall Street au second trimestre 2023. La maison mère de Google a enregistré un chiffre d’affaires de 74,6 milliards de dollars, soit une hausse de 7 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Google Cloud continue sur sa lancée

Après avoir réalisé trois trimestres consécutifs mitigés à cause de la crise qui a frappé le secteur publicitaire, Alphabet a finalement repris du poil de la bête. Les annonceurs ont augmenté leurs dépenses au cours des derniers mois, permettant à Google d’engranger 58 milliards de dollars de recettes publicitaires, soit une hausse d’environ 3 % par rapport à 2022.

YouTube a fait état d’un bond de 4,4 % des ventes de publicité pour atteindre les 7,7 milliards de dollars, soit la première augmentation d’une année sur l’autre depuis le deuxième trimestre 2022. Le service Shorts, concurrent de TikTok, compte désormais plus de deux milliards d’utilisateurs mensuels, contre 1,5 milliard il y a un an.

Après être devenue rentable pour la première fois au trimestre précédent, Google Cloud a réitéré l’exploit. La division cloud a généré 8 milliards de dollars, soit une hausse de 28 % par rapport à l’année précédente. Maintenant que Google a consolidé sa position dans le secteur du cloud computing, elle a la place pour se concentrer sur le domaine de l’IA.

L’IA au cœur du projet

« Il y a une dynamique passionnante à travers nos produits et l’entreprise, ce qui a conduit à des résultats solides ce trimestre », a commenté Sundar Pichai, PDG de Google et d’Alphabet. Durant le second trimestre, la firme de Mountain View a investi massivement dans les serveurs et l’informatique liés à l’intelligence artificielle (IA), une tendance qui devrait se prolonger tout au long de l’année.

Lancée dans une course à l’IA générative, l’entreprise déploie progressivement la technologie à ses outils Workspace et va l’intégrer à quasiment tous ses produits. Durant l’appel avec leurs investisseurs, les dirigeants ont mentionné l’IA plus de 80 fois. Ils ont notamment rappelé qu’une nouvelle version du moteur de recherche alimentée par l’IA était en préparation. Alphabet teste actuellement les formats efficaces et les endroits où placer les publicités dans ce nouveau Search.

Un changement de rôle significatif

Signe de la bonne santé de Google : Ruth Porat, directrice financière de la société, endosse le nouveau rôle de présidente et directrice des investissements. Elle va superviser les investissements dans le monde entier, ainsi que le portefeuille « Other Bets ». Celui-ci comprend notamment l’unité de conduite autonome Waymo.

Si la tendance se poursuit, la firme de Mountain View devrait continuer de voir sa croissance augmenter lors des prochains trimestres.