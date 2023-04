Alphabet, la maison-mère de Google, vient de dévoiler son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2023. Si sa croissance est bien moins marquée que pendant la période de pandémie, la ...

Alphabet, la maison-mère de Google, vient de dévoiler son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2023. Si sa croissance est bien moins marquée que pendant la période de pandémie, la firme de Mountain View se montre résiliente, notamment grâce à son moteur de recherche, dans un contexte de ralentissement économique global.

Google Cloud devient rentable

Après avoir enregistré deux trimestres peu reluisants, Alphabet fait finalement mieux que prévu sur la période de janvier à mars 2023. La société a annoncé un chiffre d’affaires de 69,8 milliards de dollars, en hausse de 3 % par rapport à l’année précédente et dépassant l’estimation moyenne des analystes de 68,9 milliards de dollars. Ses bénéfices ont néanmoins baissé de 8 %, pour s’établir à 15 milliards de dollars, ce qui constitue sa cinquième baisse consécutive.

Pour la première fois depuis sa création en 2008, la division Google Cloud est devenue rentable, représentant une étape importante dans son développement alors que l’attrait pour le cloud est de plus en plus marqué. Elle a généré un chiffre d’affaires de 7,45 milliards de dollars et un bénéfice d’exploitation de 191 millions de dollars, selon le communiqué de résultats d’Alphabet. Au même trimestre de l’année dernière, l’unité avait enregistré une perte de 706 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 5,82 milliards de dollars.

Interrogé par TechCrunch, Max Willens, analyste principal chez Insider Intelligence, estime toutefois que le ralentissement de la croissance tempère la nouvelle de la rentabilité. « Le fait que son segment cloud réalise des bénéfices est remarquable et témoigne de la diligence de la direction à orienter Google Cloud vers la rentabilité. Mais la réalité est qu’elle reste confortablement derrière ses deux principaux concurrents (Ndlr : Amazon Web Services et Microsoft Azure), et que sa croissance ralentit », a-t-il précisé.

Search porte Alphabet, mais doit faire face à une concurrence plus féroce

Une fois de plus, le géant du Web a pu compter sur son mastodonte Google Search. Les revenus du moteur de recherche ont augmenté de près de 2 %, pour atteindre 40,4 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 39,4 milliards de dollars. Google a expliqué que les entreprises de voyage et les détaillants avaient dépensé davantage pour atteindre les clients sur la plateforme.

Malgré tout, Google fait face à des défis importants. YouTube continue d’être affectée par les importantes baisses dans le secteur publicitaire, tandis que son concurrent Microsoft a gagné en popularité et en utilisateurs après avoir intégré une intelligence artificielle (IA) générative dans son moteur de recherche, Bing. Craignant d’être devancée par sa rivale, Google accélère ses efforts dans le domaine de l’IA. Elle a fusionné ses deux unités spécialisées pour stimuler la recherche, et prévoit d’intégrer de nombreux outils d’IA générative à son moteur de recherche.

La firme fait le point sur sa main-d’œuvre

Comme le note le Financial Times, la plupart des géants technologiques devraient annoncer des résultats mitigés pour ce premier trimestre, en raison de comparaisons difficiles avec le bon départ qu’elles ont connu en 2022 et d’un ralentissement des dépenses qui a touché de nombreux secteurs de leurs activités.

Alphabet en a également profité pour faire le point sur sa main-d’œuvre. Elle a enregistré 2,6 milliards de dollars de charges liées aux réductions d’effectifs récentes, qui ont concerné 12 000 postes, et à une diminution de la surface des bureaux. Au cours du dernier trimestre, la firme n’a embauché que 537 personnes ; sa moyenne trimestrielle était de près de 8 500 recrutements l’année dernière.

Pour sa part, le PDG de la société, Sundar Pichai, a touché 226 millions de dollars en 2022.