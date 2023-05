Dans le cadre de la Microsoft Build, la conférence annuelle de l’entreprise spécialisée dans l’informatique se déroulant du 23 au 25 mai 2023, la société dirigée par Satya Nadella en ...

Dans le cadre de la Microsoft Build, la conférence annuelle de l’entreprise spécialisée dans l’informatique se déroulant du 23 au 25 mai 2023, la société dirigée par Satya Nadella en a profité pour faire des annonces en lien avec l’intelligence artificielle (IA). Parmi elles, de nouveaux plug-ins compatibles avec ChatGPT seront proposés aux utilisateurs de Microsoft 365 Copilot, la nouvelle IA du groupe.

Des plug-ins inclus dans Microsoft 365 Copilot, Bing Chat inclus dans ChatGPT

Fort de son investissement de plus de 10 milliards de dollars auprès d’OpenAI afin de pouvoir utiliser ses outils dans ses produits, Microsoft n’a pas attendu avant de les exploiter. En février 2023, l’entreprise proposait une version améliorée de son moteur de recherche baptisé Bing Chat. Cet outil a pu voir le jour grâce à ChatGPT, le robot conversationnel mis au point par OpenAI.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Plus de trois mois après sa sortie, cet outil de recherche amélioré sera intégré à ChatGPT, permettant au chatbot d’avoir un accès au web afin de répondre aux requêtes des utilisateurs. OpenAI ne pouvait se baser que sur des données datant de 2021, au plus tard. La coopération entre les deux entités semble porter ses fruits, et Microsoft cherche à l’exploiter au maximum.

En mars dernier, l’entreprise a annoncé la sortie de Microsoft 365 Copilot. Grâce à ce nouveau produit, les utilisateurs des services de l’entreprise se verront accompagner dans la réalisation de leurs tâches répétitives grâce à l’IA. Cet assistant personnel virtuel se décline dans Microsoft Office avec Word, Excel, Powerpoint, etc. mais aussi dans Microsoft Dynamics, la série de progiciels de gestion d’entreprise de la firme de Redmond.

À partir d’aujourd’hui, des plug-ins vont être disponibles sur Microsoft 365 Copilot. Ils auront la particularité d’être compatibles entre ChatGPT, l’assistant virtuel et toutes les applications qui en découlent, dont Bing Chat. Pour les mettre au point, Microsoft s’est appuyé sur ses partenaires comme Atlassian, Adobe ou ServiceNow. Microsoft a également mis en place un écosystème de développement de plug-ins. Cela s’est traduit par l’arrivée de plug-ins d’entités initialement non-partenaires comme Expedia, Kayak, Cloudflare ou encore Canva.

Une nouvelle suite d’outils centrée sur la data, l’arrivée de l’IA sur le Microsoft Store

Au-delà de Microsoft 365 Copilot, l’entreprise a annoncé dans un communiqué le lancement d’une nouvelle marque autour de la data qu’elle a baptisée Fabric. Celle-ci regroupera sept produits incluant « l’ingénierie des données, l’intégration et le stockage des données, la data science, l’analyse en temps réel, l’observabilité appliquée et la business intelligence, tout cela connecté à un seul et unique référentiel de données appelé One Lake ».

L’entreprise affirme qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une expertise technique pour utiliser la suite qui pourra fonctionner grâce à Microsoft 365 Copilot. Tout le monde pourra saisir une requête en lien avec la data et obtenir une réponse ou voir sa tache être réalisée en quelques instants. Microsoft précise que « les développeurs ont ainsi la capacité de faire ressortir des enseignements pertinents de leurs données, en tirant parti de la puissance de l’IA générative ».

En tout, plus de cinquante nouveaux produits et fonctionnalités ont été présentés à l’occasion du Microsoft Build 2023. Par exemple, le nouvel Azure AI Studio permettra d’intégrer des sources de données externes au service Azure OpenAI. En parallèle, le lancement d’Azure Machine Learning prompt flow facilitera le développement de prompt, la chaîne de caractères paramétrable qui permet le fonctionnement d’une interface de commande, toujours grâce à l’IA.

Enfin, l’intelligence artificielle va faire une arrivée tonitruante sur le Microsoft Store. L’entreprise a dévoilé sa nouvelle section, l’AI Hub, destinée à « promouvoir les meilleures expériences d’IA créées par la communauté des développeurs et Microsoft ». Concrètement, cela permettra de mettre en avant des logiciels sécurisés basés sur l’IA. Cet espace permettra aussi au géant technologique d’apporter des explications autour de l’utilisation quotidienne de l’IA « pour stimuler la productivité et susciter la créativité ».