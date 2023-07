Présenté par Microsoft comme le futur de la bureautique et de la productivité au travail, 365 Copilot, l’outil basé sur GPT d’OpenAI sera payant. Par cette initiative, la firme de ...

Présenté par Microsoft comme le futur de la bureautique et de la productivité au travail, 365 Copilot, l’outil basé sur GPT d’OpenAI sera payant. Par cette initiative, la firme de Redmond souhaite rentabiliser ses investissements dans l’intelligence artificielle générative.

Les abonnements mensuels augmenteront de 30 dollars en cas d’utilisation de 365 Copilot

Jusqu’à présent, le géant de la tech facturait entre 7 et 60 euros par mois et par utilisateur aux entreprises pour qu’elles aient accès en partie ou à la totalité des fonctionnalités de Microsoft 365. Désormais, si elles souhaitent enrichir leur expérience grâce à 365 Copilot, elles devront s’acquitter de 30 dollars supplémentaires, soit un peu moins de 27 euros, peu importe l’offre à laquelle elles ont souscrit à la base.

Pour le Financial Times, Satya Nadella, le président-directeur général de Microsoft, a défendu le prix que son groupe a mis en place. « Cette technologie apporte une nouvelle dimension à l’un de nos produits phare. Je considère cela comme la troisième ère de Microsoft Office, » a déclaré le dirigeant, faisant référence aux arrivées successives des applications Word et Excel puis des services cloud au cours des trois dernières décennies.

Avec 365 Copilot, les entreprises pourront résumer automatiquement des documents ou de générer des e-mails en fonction de leurs demandes. Incluse dans les applications Office, elle permettra d’accélérer l’analyse de données Excel, de modifier des paragraphes dans Word et de créer des Powerpoint à volonté. L’assistant a déjà été testé par 600 entreprises ces derniers mois dans le cadre d’un programme d’accès anticipé payant. L’outil a bien été accueilli, ce qui a conforté Microsoft dans l’application de son tarif.

Ce n’est plus un secret : Microsoft mise sur l’intelligence artificielle

Avec l’avènement de ChatGPT et plus largement de l’intelligence artificielle générative, le géant technologique n’a pas hésité à renouveler son partenariat avec OpenAI. En janvier 2023, Microsoft avait annoncé un investissement de 10 milliards de dollars dans le but d’obtenir le droit d’utiliser le robot conversationnel de la société de Sam Altman à sa guise.

Depuis, elle a dopé son moteur de recherche Bing qu’elle a proposé pour le grand public, mais également à ses clients issus du milieu professionnel. Elle y a inclus une protection commerciale des données pour garantir leur sécurité. 365 Copilot devrait également faire son arrivée dans le service de visioconférence Teams dans les prochains mois.

Pour doper sa puissance de calcul, très importante pour le fonctionnement de solutions d’IA générative, Microsoft a signé un partenariat avec la start-up CoreWeave connue pour utiliser des cartes graphiques produites par Nvidia. L’entreprise dirigée par Satya Nadella s’est également mise à développer ses propres puces pour l’IA afin de réduire sa dépendance au spécialiste américain du marché des processeurs graphiques.