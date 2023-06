Afin de répondre à la demande croissance de services alimentés par l’intelligence artificielle, Microsoft a annoncé s’être rapproché de la start-up CoreWeave, un fournisseur de cloud spécialisée, le 1er juin ...

Afin de répondre à la demande croissance de services alimentés par l’intelligence artificielle, Microsoft a annoncé s’être rapproché de la start-up CoreWeave, un fournisseur de cloud spécialisée, le 1er juin 2023. L’entreprise est connue pour utiliser des cartes graphiques produites par le spécialiste américain du marché, Nvidia.

Un partenariat avec CoreWeave pour faire face à une demande grandissante

Selon les informations de CNBC, la firme de Redmond devrait dépenser plusieurs milliards de dollars dans les prochaines années afin de bénéficier de l’infrastructure de cloud computing proposée par CoreWeave. Cette start-up américaine s’appuie sur les GPU développés par Nvidia, considérés comme très performants.

Cette collaboration s’est conclue quelques semaines après que CoreWeave a bouclé un tour de table afin de lever 200 millions de dollars. La jeune pousse a atteint à ce moment-là, une valorisation de 2 milliards de dollars. Outre-Atlantique, cette start-up est vue comme prometteuse, et il n’est pas étonnant qu’un des géants technologiques ait souhaité collaborer avec elle.

Ni Microsoft, ni CoreWeave n’ont apporté de précision sur cet accord qui reste, pour l’heure, confidentiel. Toutefois, il est très probable que ce partenariat ait été signé afin de répondre à la demande cloud induite par une des autres collaborations de l’entreprise dirigée par Satya Nadella : celle avec OpenAI.

L’intelligence artificielle générative : la priorité de Microsoft

Avec l’avènement de l’intelligence artificielle générative, et notamment du phénomène ChatGPT, Microsoft a décidé d’investir pas moins de 10 milliards de dollars pour avoir un accès privilégié aux outils d’OpenAI. De ce fait, elle a poursuivi sa collaboration avec l’entreprise spécialisée dans l’IA qui durait depuis plus de trois ans.

Grâce à ce renouvellement de partenariat, Microsoft a pu utiliser ChatGPT pour doper son moteur de recherche Bing, en février 2023. Depuis, l’outil de recherche de la société a dépassé les 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, un seuil qu’elle n’avait jamais réussi à atteindre tant la concurrence reste forte avec son rival Google.

Ce dernier a d’ailleurs tout fait pour rattraper son retard dans le secteur de l’IA générative en tirant la sonnette d’alarme à la fin de l’année 2022. En mobilisant largement ses équipes, la firme de Mountain View a développé Bard, son robot conversationnel basé sur son modèle de langage LaMDA. Elle a ensuite décidé de l’inclure dans une multitude de ses services.

Toutefois, Microsoft ne compte pas se laisser faire, l’intelligence artificielle étant plus que jamais une de ses priorités. Dernièrement, à l’occasion de la Microsoft Build, l’entreprise a annoncé l’introduction de l’IA générative dans Microsoft 365 Copilot et dans le Microsoft Store. À noter également l’arrivée de Bing Chat directement dans ChatGPT, permettant de faire des recherches plus pertinentes, et plus ancré dans l’actualité qu’auparavant.