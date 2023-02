Sous le feu des projecteurs depuis son annonce de l’intégration d’une IA générative à Bing, Microsoft compte bien capitaliser sur cette tendance en intégrant des publicités à la nouvelle version de son moteur de recherche.

Microsoft veut profiter du succès de Bing, et vite

La course à l’intelligence artificielle est lancée. Dans la foulée, Microsoft et Google ont annoncé que leur moteur de recherche respectif serait doté d’un agent conversationnel. Il s’agira de Bard, une IA conçue en interne, pour la firme de Mountain View, et d’une technologie basée sur GPT d’OpenAI pour celle de Redmond. Pour l’instant, c’est Microsoft qui devance Google, la présentation précipitée de cette dernière ayant fait l’objet de plusieurs critiques.

Dans la même catégorie L’homme reprend le dessus sur l’intelligence artificielle au jeu de go

Tandis que Microsoft propose déjà une version test du nouveau Bing avec des millions d’utilisateurs placés sur liste d’attente, Google n’en est pas encore à cette étape. Comme le rapporte Reuters, la première espère bien profiter de cette avance pour proposer de nouvelles formules publicitaires et générer d’importants revenus, car elle s’attend à ce que son moteur de recherche devienne bien plus populaire.

Lors d'une réunion avec une grande agence de publicité, Microsoft a présenté une démo du nouveau Bing et expliqué qu’elle autoriserait les liens payants dans les réponses des résultats de recherche.

Plusieurs formats en préparation

La firme de Redmond a déjà pensé à plusieurs formats publicitaires. Ainsi, les publicités de recherche traditionnelles, c’est-à-dire celles pour lesquelles les marques paient pour que leurs sites Web ou leurs produits apparaissent dans les résultats de mots clés liés à leur activité, pourraient bénéficier d'une plus grande visibilité sur la page. Elle envisage de les insérer directement dans les réponses générées par le chatbot afin qu’elles ne s’affichent pas en bas de la page, ce qui est une crainte de l’industrie avec l’émergence des agents conversationnels.

Elle souhaite également mettre en place un format spécialement dédié à des industries spécifiques. « Par exemple, lorsqu'un utilisateur demande au nouveau Bing doté d'une IA "quels sont les meilleurs hôtels au Mexique ?", des publicités pour des hôtels pourraient apparaître », écrit l’agence de presse.

Le secteur de la pub devrait bénéficier de cette nouvelle technologie

Microsoft a expliqué que chaque point de pourcentage qu'elle gagne sur le marché de la publicité sur les moteurs de recherche pourrait lui rapporter 2 milliards de dollars de revenus supplémentaires. Il s’agit d’un chiffre significatif, d’autant plus que la société commence juste à exploiter le potentiel de l’IA générative dans ce domaine.

Il s’agit d’un véritable coup de massue pour Google qui détient un monopole immense dans le domaine des moteurs de recherche, ce qui lui permet d’alimenter son activité publicitaire et de dominer l’ensemble du secteur. Il est certain que le géant américain exploitera également son chatbot lorsque celui-ci sera déployé : la manière dont les moteurs de recherche sont utilisés est sur le point de profondément changer, ce qui devrait offrir de nouvelles opportunités aux annonceurs.

En amont, Microsoft s’appuie sur son investissement massif dans OpenAI pour introduire l’IA générative dans d’autres pans de son activité. Elle prévoit par exemple de l’implémenter dans sa suite Office, ce qui pourrait révolutionner ses différents outils.