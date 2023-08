La semaine prochaine, les dirigeants d’Amazon rencontreront les commissaires de la Federal Trade Commission (FTC). Cette audience signifie que l’agence fédérale s’apprête à prendre une décision finale sur une possible ...

La semaine prochaine, les dirigeants d’Amazon rencontreront les commissaires de la Federal Trade Commission (FTC). Cette audience signifie que l’agence fédérale s’apprête à prendre une décision finale sur une possible inculpation antitrust du géant de l’e-commerce.

De nombreuses allégations de comportement monopolistique

En 2019, les régulateurs américains ont décidé d’enquêter sur certaines des plus importantes entreprises technologiques du pays, dont Amazon. La société fait l’objet de très nombreuses allégations, comme l’utilisation des données de ses vendeurs tiers pour décider des produits à mettre en avant, la préférence accordée à ses produits au détriment des vendeurs indépendants ou encore l’obligation pour les vendeurs Prime d’utiliser les services de logistique et de livraison d’Amazon.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

L’audience prévue la semaine prochaine devrait constituer l’une des dernières étapes avant que les commissaires de la FTC ne se décident à poursuivre la firme, lui donnant une ultime possibilité de faire valoir ses arguments. Depuis plusieurs mois, les médias spécialisés américains évoquent une vaste enquête menée par la Commission sur Amazon, qui pourrait aboutir devant les tribunaux.

En juin dernier, la FTC déposait déjà plainte contre le géant de l’e-commerce pour avoir « trompé » et « piégé » les consommateurs avec son offre Prime. Fin mai, la société acceptait en outre de verser plus de 30 millions de dollars au régulateur pour régler des poursuites alléguant des manquements à la protection de la vie privée dans ses appareils Alexa et Ring. Cette nouvelle affaire devrait avoir des proportions encore plus importantes.

Le moment tant attendu par Lina Khan

Amazon n’est pas le seul membre des GAFA dans le viseur des autorités américaines. Depuis une audience organisée devant le Congrès à l’été 2020, le département de la Justice (DoJ) et la FTC ont mené de vastes enquêtes sur les pratiques de ces derniers. Tandis que Meta a été accusée d’abus de position dominante à cause des rachats d’Instagram et de WhatsApp, Google est ciblée pour ses activités publicitaires et son moteur de recherche. L’un de ces procès devrait débuter dès le mois de septembre.

Lors de l’audience de la semaine prochaine, Amazon devra argumenter avec les commissaires de la FTC ainsi qu’avec sa présidente, Lina Khan. Nommée par Joe Biden, elle a débuté sa carrière en faisant valoir, dans un article universitaire largement diffusé, qu’Amazon avait acquis un pouvoir de marché trop important et que la législation antitrust n’avait pas réussi à le restreindre. Le géant de l’e-commerce a même tenté d’empêcher son ascension à la tête de la FTC, estimant qu’elle ne serait pas impartiale dans ses décisions.

Il s’agira pour Lina Khan d’une nouvelle opportunité de s’opposer aux big tech américaines et de combattre leurs pratiques qu’elle juge monopolistiques. Ces derniers mois, elle a échoué à bloquer des acquisitions menées par Meta et Microsoft.