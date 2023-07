Threads, nouvelle application de Meta calquée sur Twitter, devrait être lancée dès ce jeudi 6 juillet. La société compte bien capitaliser sur l’important nombre d’utilisateurs d’Instagram pour propulser son nouveau ...

Threads, nouvelle application de Meta calquée sur Twitter, devrait être lancée dès ce jeudi 6 juillet. La société compte bien capitaliser sur l’important nombre d’utilisateurs d’Instagram pour propulser son nouveau réseau social.

Capitaliser sur les 2 milliards d’utilisateurs Instagram

Ce n’est une surprise pour personne, Meta a l’habitude d’emprunter les idées de ses concurrents et de les intégrer à ses propres produits. Cela a été le cas avec les stories nées sur Snapchat, ainsi qu’avec le lancement des Reels, copiés sur le modèle de TikTok. C’est désormais Twitter qui intéresse le géant des réseaux sociaux.

Depuis quelques semaines, des analystes assuraient que l’entreprise se préparait à lancer une alternative similaire à la plateforme d’Elon Musk. Cette information est désormais confirmée ; Threads est en précommande dans l’App Store et le Play Store, avec une mention stipulant qu’elle sera disponible dans quelques jours. L’application sera basée Instagram et proposera la publication de messages textuels. Les utilisateurs pourront se connecter avec leur nom d’utilisateur et leur mot de passe Instagram. Leurs abonnés, leur pseudo, leur bio et leur vérification seront transférés depuis l’application principale.

Ici, Meta dispose d’un avantage de taille. La firme peut s’appuyer sur les plus de 2 milliards d’utilisateurs mensuels actifs d’Instagram. Twitter compte, pour sa part, 363,7 millions d’utilisateurs mensuels. On ne sait pas encore dans quelle mesure Meta diffusera l’application lors de son lancement, mais si ne serait-ce qu’une fraction de ses utilisateurs Instagram l’essaie, sa base d’utilisateurs pourrait rapidement accroître.

Threads vs Twitter

Le lancement de Threads intervient à une période mouvementée pour Twitter. Depuis le rachat du réseau social par Elon Musk, de nombreux utilisateurs ont fait part de leur souhait d’aller voir ailleurs. La semaine dernière, le milliardaire réduisait en outre le nombre de tweets pouvant être vus quotidiennement par les utilisateurs.

Si l’arrivée de Linda Yaccarino en tant que PDG peut bien permettre à Twitter de se relancer, Meta espère bien exploiter la brèche ouverte par les changements intervenus au sein de l’application ces derniers mois. Si des réseaux décentralisés comme Mastodon ou Bluesky ont gagné en popularité, ils n’ont pas encore le statut de véritable concurrent de l’oiseau bleu.

Meta dispose d‘une liste d’annonceurs plus étoffée et d’un répertoire d’outils et de produits publicitaires plus robuste que Twitter, en plus d’une base d’utilisateurs bien plus importante. Reste à voir, toutefois, si son modèle attirera les usagers d’Instagram. La concurrence entre les deux plateformes s’annonce féroce.