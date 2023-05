Meta serait sur le point de lancer un concurrent à Twitter. Directement reliée à Instagram, la plateforme, surnommée P92 ou encore Barcelona en interne, sera décentralisée.

En mars dernier, le géant des réseaux sociaux confiait « étudier la possibilité de créer un réseau social décentralisé autonome pour partager des mises à jour textuelles ». Selon l’experte en marketing des médias numériques Lia Haberman, une telle plateforme pourrait être lancée dès la fin du mois de juin.

L’objectif de l’entreprise serait de répondre aux nouvelles tendances sur les réseaux sociaux, notamment le fait que les conversations sur Instagram soient désormais réalisées en partie via messages privés. Le feed principal est surtout devenu une plateforme de découverte, à mesure que les utilisateurs s’éloignent de l’activité de publication publique. La fonctionnalité Notes, qui permet de partager une invite de conversation dans une bulle, représente une tentative d’Instagram pour capitaliser sur cette tendance.

Pour l’heure, la plateforme n’a pas de nom officiel, mais selon un document interne consulté par Haberman, il s’agit d’une « application Instagram basée sur le texte pour la conversation ». Les utilisateurs pourront se connecter avec leur nom d’utilisateur et leur mot de passe Instagram. Leurs abonnés, leur pseudo, leur bio et leur vérification seront transférés depuis l’application principale.

Les publications auront une limite de 500 caractères et pourront être complétées avec des liens, des photos et des vidéos allant jusqu’à 5 minutes. À l’instar de Twitter et d’autres plateformes similaires, le service disposera de ses propres versions des mentions « J’aime », des réponses et des retweets.

Based on a (somewhat blurry) example I got, Meta’s new app looks a lot like Twitter.

So, could this take over all the Twitter screenshots we’ve been seeing on the Feed lately? Maybe.

It’s impossible to predict how audiences will respond but this could be an alternative. pic.twitter.com/xgQa1kUjCl

— Lia Haberman (@liahaberman) May 19, 2023