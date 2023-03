Coup d'envoi pour la bêta fermée de Bluesky sur iOS. La plateforme concurrente de Twitter et Mastodon, créée par Jack Dorsey (cofondateur de Twitter), commence donc à accueillir ses tout premiers utilisateurs, deux jours seulement après son entrée sur l'App Store. Comme le précise Engadget, l'accès à la bêta privée de Bluesky (qui ne sera à terme accessible que sur invitation) requiert pour l'instant une inscription sur liste d'attente, à cette adresse.

Sur le plan des fonctionnalités, Bluesky semble emprunter beaucoup à Twitter... mais avec quelques particularités tout de même. D'après les premières descriptions du service, on y trouve notamment un onglet « Quoi de neuf ? » aux côtés d'un système de création de posts simplifié (permettant aussi l'ajout de photos, lit-on), le tout grâce à un bouton « + ». Pour le reste, Bluesky se contente d'une interface et de fonctionnalités assez proches de celles de Twitter, avec une timeline sur la page d'accueil et une recherche permettant de trouver des utilisateurs à suivre et de consulter leurs publications.

Une carte à jouer face au Twitter (critiqué) d'Elon Musk ?

Fondé en 2019 sous la forme d'un projet financé par Twitter, à l'époque où Jack Dorsey en était encore le dirigeant, Bluesky a depuis ses débuts pour vocation d'offrir une alternative décentralisée à Twitter. En 2021, la plateforme commençait toutefois à voler de ses propres ailes en devenant une société indépendante... mais toujours sous la houlette du cofondateur de Twitter.

L'intéressé a souvent précisé son approche vis-à-vis de Bluesky, expliquant que les médias sociaux ne devraient pas être contrôlés par les entreprises ou les gouvernements, et que seuls les auteurs devraient avoir le pouvoir de supprimer leur contenu sur ces plateformes. Une réflexion menée suite à la suspension du compte Twitter de Donald Trump en 2020, mais aussi un cap que Bluesky est censé tenir dans l'ombre d'un Twitter de plus en plus critiqué depuis son rachat par Elon Musk.

Reste à savoir si Bluesky réussira à attirer à lui une quantité suffisante d'utilisateurs pour faire office d'alternative crédible à Twitter. Difficile à dire pour le moment, mais il n'est pas impossible qu'à l'image de Mastodon le service parvienne à fédérer une communauté croissante de déserteurs ayant fui le réseau à l'oiseau bleu suite aux décisions globalement erratiques de son nouveau CEO.