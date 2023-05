Quelques mois après avoir évoqué l’idée de faire de Twitter une « Super-app » similaire à celles proposées en Chine, regroupant divers services en une seule plateforme, Elon Musk souhaite visiblement concrétiser ce projet… ou du moins commencer à le faire. On apprend en effet de CNBC que le réseau social à l’oiseau bleu serait sur le point de lancer une succession de fonctionnalités visant à proposer un service de messagerie nettement plus efficace qu’il ne l’est actuellement — et pourquoi pas capable de concurrencer, à terme, WhatsApp sur son propre terrain.

Pour ce faire, Elon Musk a annoncé ce 10 mai le déploiement imminent d’une nouvelle fonction permettant l’envoi de messages privés chiffrés sur Twitter. « La sortie des DM chiffrés V1.0 devrait avoir lieu demain. Cela gagnera très vite en sophistication. (…) je ne pourrais pas voir vos DM même s’il y avait un pistolet sur ma tempe », a indiqué l’homme d’affaires dans un tweet.

Les messages chiffrés sur Twitter ? Un début seulement…

Comme sur WhatsApp, Telegram ou Signal, le principe du chiffrement de bout en bout pour les messages est de permettre des échanges totalement privés, que seul l’émetteur et le destinataire peuvent consulter. Si Elon Musk s’en tient à ses promesses, cette fonction ne permettrait donc pas à Twitter de lire les DMs envoyés entre des utilisateurs de sa plateforme.

Il s’agirait quoi qu’il en soit d’une première étape, Elon Musk évoquant, dans le même tweet, le déploiement à venir de messages vocaux et même d’une fonction d’échanges vidéo.

« Bientôt, le chat vocal et vidéo de votre pseudo Twitter à n’importe qui sur cette plate-forme vous permettra de parler à des personnes partout dans le monde sans leur donner votre numéro de téléphone », explique Musk.

Reste à savoir quelle sera la prochaine trouvaille du Twitter à la sauce Musk. Si le service semble bien parti pour concurrencer WhatsApp à court ou moyen terme, au moins auprès de certains utilisateurs, il lui reste encore un long chemin à parcourir s’il souhaite (vraiment) devenir une sorte de « WeChat occidental »… à commencer par l’intégration d’un système de paiement propre à l’application. Une fonction qu’Elon Musk avait toutefois déjà dit vouloir ajouter à Twitter par le passé.