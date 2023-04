En tant que dirigeant de Twitter, Elon Musk a menacé le 19 avril Microsoft d’un procès lié à OpenAI. Il s’agit d’une réponse à une décision du service publicité de la firme de Satya Nadella, Microsoft Advertising. Cette dernière a annoncé qu’elle se retirait de Twitter et ne proposerait plus aux annonceurs d’y faire de la publicité. Un véritable coup dur pour l’homme d’affaires.

Depuis une page d’aide dédiée sur son site, Microsoft Advertising précise qu’« à compter du 25 avril 2023, les campagnes intelligentes multiplateformes ne prendront plus en charge Twitter ». Après cette date, aucun utilisateur de Twitter n’aura la possibilité d’accéder à leur compte directement depuis l’outil de gestion de Microsoft. Ils ne pourront plus planifier de tweets ni consulter l’engagement de leurs publications, contrairement à ce que propose le service publicitaire avec d’autres réseaux sociaux.

Microsoft n’a pas donné la raison exacte de l’arrêt de son service pour le réseau social désormais détenu par Elon Musk. Plusieurs raisons peuvent expliquer l’animosité qu’il existe entre Microsoft et l’homme d’affaires. Tout d’abord, la, plateforme n’est plus totalement gratuite, comme auparavant. L’accès à l’API de Twitter, l’outil permettant à un développeur d’utiliser les tweets publiés sur le réseau social, est devenu payant. Un changement qui contraint de nombreuses personnes et entités à payer des abonnements mensuels assez cher.

Une autre raison reste le lien étroit qu’il existe en Microsoft et OpenAI. Depuis plusieurs années, les deux entreprises collaborent pour faire en sorte que les outils d’OpenAI puissent être disponibles dans les solutions du géant technologique. Au début de l’année 2023, Microsoft a investi plus de 10 milliards de dollars afin d’avoir la possibilité d’utiliser ChatGPT dans son moteur de recherche Bing.

Le dirigeant de Tesla et SpaceX a été l’un des co-fondateurs d’OpenAI avant de quitter le navire. Depuis le succès de ChatGPT, Elon Musk a déjà signé une lettre demandant une pause dans le développement des IA génératives. En parallèle il s’est lui-même lancé par une nouvelle structure, X.AI qui aurait pour but de concurrencer OpenAI.

Pour Elon Musk, la perte de Microsoft Advertising sur son réseau social est une nouvelle difficile à vivre. Depuis son rachat de la plateforme, plus de la moitié de son top 1000 des meilleurs annonceurs n’utilise plus Twitter pour ses activités. Quelques heures après avoir pris connaissance de la fin de Microsoft Advertising sur Twitter, Elon Musk a répondu à cette annonce en déclarant que les équipes de Microsoft « se sont entraînées illégalement en utilisant les données de Twitter. C’est l’heure du procès ».

Elon Musk laisserait envisager que Microsoft utilise l’API de Twitter afin de former ses services d’intelligence artificielle comme la nouvelle fonctionnalité Bing Chat présente sur son moteur de recherche. L’homme d’affaires menacerait ainsi Microsoft de le poursuivre en justice pour cette raison. Il précise par la suite « qu’arnaquer la base de données Twitter, la démonétiser (supprimer les publicités) puis vendre nos données à d’autres n’est pas une solution gagnante ».

I’m open to ideas, but ripping off the Twitter database, demonetizing it (removing ads) and then selling our data to others isn’t a winning solution

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2023