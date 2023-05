Dans un tweet, Elon Musk a annoncé que Twitter commençait à purger les comptes non utilisés depuis plusieurs années, permettant de libérer un important nombre de noms d’utilisateurs.

« Nous supprimons les comptes qui n’ont eu aucune activité depuis plusieurs années, ce qui entraînera probablement une baisse du nombre d’abonnés », a prévenu l’homme d’affaires. En décembre dernier, il évoquait déjà l’idée de libérer les noms d’utilisateurs d’environ 1,5 milliard de comptes, précisant que les profils inactifs seraient supprimés dans le cadre de ce processus.

Cette démarche s’inscrit dans la vision globale de Musk pour le réseau social. Souhaitant que les utilisateurs s’engagent bien plus sur la plateforme, il multiplie les mesures pour les pousser à aller dans ce sens, par exemple en augmentant le nombre limite de caractères dans chaque tweet. La métamorphose de l’abonnement Twitter Blue fait également partie de ce projet, alors que l’entreprise endettée tente de remonter la barre financièrement.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop

— Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023