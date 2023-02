Face à une demande mondiale toujours plus forte en véhicules électriques et une raréfaction des ressources stratégiques, Tesla voudrait pérenniser son approvisionnement en lithium, un métal indispensable à la fabrication de batteries. Selon Bloomberg, l’entreprise d’Elon Musk envisagerait de racheter Sigma Lithium, une entreprise canadienne de minage.

Le lithium, un or blanc

Tout semble rouler pour le secteur de la mobilité électrique. Plusieurs mesures et programmes de financement dans le secteur automobile émergent, aux États-Unis et en Europe, pour augmenter le taux d'adoption des véhicules électriques et développer le réseau de bornes de recharge. Le lithium joue un rôle clé dans cette décarbonation des transports : chaque batterie d’une voiture électrique requiert 5 kg de ce métal alcalin pour sa fabrication. Conséquence : la tonne de lithium est passée de 10 000 à 60 000 dollars entre 2020 et 2022.

Un enjeu d’approvisionnement

En tant que constructeur de véhicules électriques, Tesla l’a bien compris. En 2020, à l’occasion de son « Battery Day », l’entreprise faisait savoir qu’elle comptait s’implanter dans le domaine de l’extraction de minerais, pour atteindre une autosuffisance en lithium. L’entreprise américaine avait annoncé avoir fait l’acquisition des droits d’exploitation d’une mine dans le Nevada et avoir mis au point une nouvelle technologie d'extraction du lithium. Depuis, Tesla ne semble pas avoir fait de progrès significatifs.

Pour mettre un coup d’accélérateur à ce projet peu abouti une entreprise serait dans le viseur : Sigma Lithium. Cette société minière canadienne ambitionne de tripler sa production d’ici 2024. Elle bénéficie d’une valorisation croissante, estimée à plus de 3 milliards de dollars. L’actionnaire majoritaire de Sigma Lithium, le fonds brésilien A10 Investimentos, avait déjà fait savoir qu’il était ouvert aux propositions d’achat. Cette intégration verticale aiderait Tesla à couvrir ses demandes américaines en lithium. Le producteur pourrait facilement expédier du lithium brut vers la raffinerie de Tesla, en cours de construction au Texas, avant d'être envoyé aux usines du continent américain.

Un engouement précoce ?

Avant même l’officialisation d’une discussion, cette nouvelle a eu des conséquences sur l’action de Sigma Lithium, celle-ci a augmenté de 25 %. Aucun montant n’a été dévoilé, d’autant que l’acquisition pourrait ne jamais voir le jour. La demande croissante en lithium et les perspectives de croissance de l’entreprise de minage pourraient motiver les actionnaires à gonfler le prix de rachat, la rendant inaccessible à Tesla. Le Tesla Investor Day, qui aura lieu le 1er mars prochain, pourra être l’occasion d’éclaircir ces incertitudes.