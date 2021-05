Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis a promulgué le 24 mai le « Stop Social Censorship Act ». Cette loi vise à empêcher les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube, d’interdire sur leur plateforme un candidat d’une élection politique sur le territoire de l’État. Une loi qui ne fera pas long feu face à la constitution et aux lois fédérales américaines.

Pour Ron DeSantis, proche de Donald Trump, qui lorgne la présidence du parti Républicain selon le Wall Street Journal, cette nouvelle loi vise à protéger ses administrés « contre la prise du pouvoir par la Silicon Valley sur la parole, la pensée et le contenu ». Il a brocardé le « totalitarisme technologique » de la Big Tech.

Florida is the first state to hold Big Tech accountable by requiring social media platforms to publish detailed standards and to apply them fairly. Social media companies will no longer be able to hide behind vague language as to why they censored a Floridian’s post. pic.twitter.com/lt3uPK1EsI

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 25, 2021