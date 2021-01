Donald Trump n’est pas au bout de ses peines. YouTube a annoncé, ce mercredi 13 janvier 2021, la suspension de la chaîne du président sortant pour au moins sept jours. En raison de cette décision : la publication d’une vidéo violant les politiques de la plateforme en matière d’incitation à la violence.

Nouvelle journée, nouveau bannissement pour Donald Trump. Après avoir publié une vidéo sur YouTube, la plateforme vidéo appartenant à Google a décidé non seulement de supprimer cette dernière, mais aussi de bloquer la chaîne du président américain pour un minimum de sept jours. Pour rappel, celle-ci compte pas moins de 2,8 millions d’abonnés.

Sur son compte Twitter, YouTube explique : « Compte tenu des inquiétudes à propos de l’actuel risque de violence, nous avons retiré les nouveaux contenus mis en ligne sur la chaîne de Donald J. Trump pour avoir violé nos politiques. Elle [la chaîne de Trump, NDLR] a maintenant son premier avertissement et est temporairement interdite de publier de nouveaux contenus pendant un *minimum* de 7 jours ». La plateforme a également annoncé avoir bloqué les commentaires sur l’ensemble des autres vidéos du président sortant.

1/ After review, and in light of concerns about the ongoing potential for violence, we removed new content uploaded to Donald J. Trump’s channel for violating our policies. It now has its 1st strike & is temporarily prevented from uploading new content for a *minimum* of 7 days.

