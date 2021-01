Au début de l’année 2020, LinkedIn surprenait ses utilisateurs en lançant le format story sur sa plateforme. Si la fonctionnalité a reçu un accueil mitigé de la part des usagers, le réseau social des professionnels semble satisfait des performances enregistrées par celle-ci. C’est pourquoi il l’a fait aujourd’hui évoluer avec la possibilité d’y ajouter des liens en swipe-up, rapporte SocialMediaToday.

Une fonctionnalité pour l’instant limitée

Si la fonctionnalité permettant d’ajouter de liens à ses stories LinkedIn est officiellement lancée, elle est pour l’instant (et peut-être pour toujours) réservée à certains usagers. En outre, seuls les Pages et les utilisateurs ayant plus de 5 000 connexions ou abonnés pourront en profiter.

NEW! LinkedIn Stories now let’s you add swipe-up links Only available if you have:

– ‘follow’ option turned on for your profile

and

– 5,000+ followers / page pic.twitter.com/lXOzSKUPhV — Matt Navarra (@MattNavarra) January 12, 2021

Rappelons que du côté d’Instagram, des limitations existent également pour les liens en swipe-up : seuls les comptes cumulant plus de 10 000 abonnés peuvent y accéder, qu’ils appartiennent à des individus ou à des entreprises. Au contraire, chez Facebook, il n’existe aucune taille de communauté minimale pour les Pages : toutes peuvent publier des liens dans leurs stories. Il en va de même pour Snapchat. En revanche, Twitter, qui a lancé Fleets en 2020, n’offre pas encore à ses utilisateurs la possibilité d’ajouter des liens à leurs stories.

Comment ajouter des liens à ses stories LinkedIn ?

Pour ajouter des liens à vos stories sur LinkedIn, la marche à suivre est extrêmement simple. Lorsque vous naviguez depuis votre smartphone, vous verrez apparaître un petit « + » à côté de votre photo de profil : cliquez dessus. Vous pourrez alors créer une nouvelle story en important un média depuis votre galerie, ou en prenant directement une photo ou une vidéo depuis votre appareil.

Une fois votre média sélectionné, tapez sur l’icône qui représente les maillons d’une chaîne (le même que sur Instagram et Snapchat) et qui se trouvera en haut et à droite de votre écran. Une nouvelle fenêtre avec un champ de texte s’ouvrira : vous n’aurez qu’à taper ou coller l’URL du lien que vous souhaitez partager. Pour finir, cliquez sur « terminé » puis « partager une story ». Voilà ! Votre story Linkedin avec un lien swipe-up est désormais visible aux yeux de tous vos abonnés.

Pour les entreprises, cette fonctionnalité est évidemment un atout puisqu’elle leur permettra de partager plus facilement leurs actualités, leurs mises à jour et leurs éventuelles boutiques en ligne. Il en va de même pour les utilisateurs « individuels » éligibles qui pourront, de la même façon, faire valoir leurs activités et leurs travaux plus simplement.