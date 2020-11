En perpétuelle quête d’innovation, Tesla serait actuellement en train de préparer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité permettant à ses clients de consulter les caméras de leur voiture à n’importe quel moment et directement depuis leur smartphone. Une nouveauté repérée par le leaker Green, et rapportée par Electrek.

Une nouvelle fonctionnalité pour compléter le mode Sentinelle ?

Le monde Sentinelle est une fonctionnalité permettant de surveiller les activités suspectes autour d’un véhicule Tesla lorsque celui-ci est stationné et verrouillé. Grâce à lui, lorsqu’une menace importante est détectée, les caméras de la voiture commencent l’enregistrement, en parallèle de l’activation du système d’alarme. Incontestablement pratique et bien pensé, ce mode possède toutefois une faille : il ne permet pas à ses utilisateurs de consulter les caméras de leur véhicule lorsqu’ils le souhaitent, mais seulement en cas d’accident ou de menace grave.

Un manquement que Tesla serait sur le point de corriger à travers une prochaine mise à jour, avec l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité. En effet, en s’appuyant sur plusieurs indices, le leaker Green a découvert qu’un accès aux caméras de l’Autopilot depuis un smartphone serait bientôt rendu possible et ce, à n’importe quel moment de la journée et de la nuit. Une nouveauté pratique mais gourmande puisqu’actuellement, le flux d’une seule caméra de l’Autopilot génère 30 Mo par minute… L’avenir nous dira comment Tesla aura réussi à gérer ce problème.

Pour Tesla, les innovations continuent de payer

Tesla ne voit pas ses voitures comme de simples moyens de transport, mais bel et bien comme de véritables bijoux de technologie. Au-delà de la promesse de voitures électriques performantes, puissantes et design, le constructeur américain déploie continuellement de nouvelles fonctionnalités et mises à jour permettant d’améliorer l’expérience d’utilisation, tout comme le font par exemple nos ordinateurs, nos smartphones ou même nos applications.

Preuve en a été faite au mois d’août dernier par exemple, lorsque Elon Musk, fondateur et PDG de Tesla, annonçait que l’authentification à deux facteurs allait voir le jour sur son application automobile. Plus tôt dans l’année, une mise à jour permettant aux véhicules Tesla de reconnaître les feux de circulation était également lancée.

Une stratégie qui s’avère de toute évidence payante : le troisième trimestre 2020 de Tesla a été le meilleur de son histoire, avec un chiffre d’affaires en hausse de 33% par rapport à la même période en 2019 et ce, malgré la crise sanitaire. Il a également marqué le cinquième trimestre consécutif de profits net positifs de la société, lui permettant ainsi d’intégrer l’indice S&P 500 dès le 21 décembre prochain. Résultat : la fortune personnelle d’Elon Musk s’est envolée, pour faire de lui la deuxième personne la plus riche du monde.