En seulement deux ans, TikTok a réussi à s’imposer pour devenir un réseau social incontournable. À tel point qu’aujourd’hui, les plus grandes plateformes sociales du monde telles que YouTube, WeChat, Instagram ou encore Snapchat, s’inspirent de ses fonctionnalités pour continuer à captiver l’attention de leur audience. Entre divertissement, musique, contenus engageants et créatifs, TikTok a su trouver la recette parfaite pour faire de son application un succès mondial. Mais qu’en est-il de sa place en France en 2020 ? Une question à laquelle HypeAuditor a répondu à travers un rapport exclusif pour Siècle Digital.

TikTok, l’histoire d’un succès mondial

L’histoire de TikTok démarre en 2016, lorsque l’entreprise ByteDance lance Douyin, une application de partage de vidéos courtes à destination du marché chinois. Un an après sa création, soit en 2017, ByteDance décide d’ouvrir son application au reste du monde avec la possibilité pour les utilisateurs de créer des vidéos courtes accompagnées de musique. Pour cela, elle lui trouve un nouveau nom : TikTok. Les utilisateurs peuvent alors y découvrir majoritairement des clips musicaux, des playbacks ou encore des danses.

Afin de propulser son application sur le devant de la scène internationale, ByteDance rachète Musica.ly en 2018. Il s’agit d’une application de playback qui connaît un succès grandissant en Europe, une cible parfaite pour permettre à TikTok de décoller. Au mois d’août, les deux applications fusionnent : c’est le début du succès. Rapidement, les utilisateurs dérivent du playback et des danses pour proposer des contenus de plus en plus divertissants et créatifs, notamment grâce aux outils d’édition mis en place sur l’application.

En 2020, rien ne semble pouvoir arrêter TikTok qui est devenue un véritable succès planétaire : l’application a dépassé le cap des 2 milliards de téléchargements et se trouve en tête du classement mondial des achats in-app devant de grands noms comme Netflix, YouTube ou encore Tinder.

Qu’en est-il de la place de TikTok en France en 2020 ?

Dans son rapport, HypeAuditor revient sur la place de TikTok en France en 2020. Pour cela, l’outil spécialisé dans l’analyse de comptes d’influenceurs a passé au peigne fin 3,1 millions de comptes influenceurs TikTok, dont 38 000 comptes français, ayant plus de 1 000 abonnés. Engagement, contenu, audience… Découvrez comment la popularité de l’application de ByteDance se traduit dans l’hexagone.

La répartition des influenceurs TikTok par pays

Les États-Unis occupent la première place de ce tableau : 12,71% des comptes influenceurs viennent du pays de Donald Trump. Un constat qui n’est pas vraiment une surprise puisque TikTok y a connu une croissance spectaculaire durant l’année 2019. S’en suit l’Inde, avec 7,77% des parts : une situation qui est néanmoins désormais obsolète, puisque le Sous-Continent a récemment banni l’application de son pays. Pour clôturer le podium, la Turquie enregistre 2,80% des comptes influenceurs TikTok. De son côté, la France arrive seulement en neuvième place de ce classement avec une part de 1,22%.

La répartition des influenceurs TikTok

par nombre d’abonnés en France

L’écrasante majorité des influenceurs TikTok en France rassemble moins de 100 000 abonnés. Ils sont 48,61% à en compter entre 1 000 et 5 000, 32,43% à en compter entre 5 000 et 20 000, et 14,83% à en compter entre 20 000 et 100 000. HypeAuditor estime donc que seulement 4,04% des influenceurs TikTok peuvent collaborer avec les marques et être payés pour de la publicité.

Parmi les influenceurs les plus populaires, on retrouve Lea Elui avec plus de 12,1 millions d’abonnés, Tibo inShape avec plus de 3,9 millions d’abonnés, Rose avec plus de 3,5 millions d’abonnés ou encore Beckybaw777 avec plus de 3,4 millions d’abonnés.

Les contenus TikTok en France

En moyenne, les influenceurs TikTok français ont téléchargé 217 vidéos sur leur compte. C’est 19% de moins que la moyenne mondiale qui est de 260. Aussi, seuls 12% des comptes français analysés ont plus de 500 vidéos. À titre de comparaison, en Inde, 39,4% des comptes présentaient plus de 500 contenus téléchargés sur leur page.

L’audience des influenceurs TikTok en France

La majorité du public TikTok en France est féminine : 60,17% de l’audience globale de l’application est composée de femmes et de jeunes filles. Elles sont majoritairement jeunes, puisqu’elles sont âgées de 13 à 25 ans. C’est d’ailleurs dans cette tranche d’âge, public féminin et masculin confondu, que TikTok rencontre le plus de succès avec 74,94% des parts. À noter que la proportion de jeunes filles âgées de 13 à 17 ans sur TikTok est particulièrement élevée en France : c’est une statistique que l’on ne retrouve pas dans d’autres pays.

Le taux d’engagement des influenceurs TikTok en France

Le taux d’engagement est l’un des indicateurs clé dans le domaine du marketing d’influence : c’est grâce à lui que l’on peut déterminer si un public est intéressé par le contenu proposé par le créateur de contenu qu’il suit. Il s’obtient en additionnant le nombre de commentaires et d’actions effectués sur un post, puis en divisant le résultat obtenu par le nombre de vues.

Dans le monde, le taux d’engagement moyen sur TikTok est de 15,86%. En France, il est plus élevé avec 19,32%. Cela souligne que les utilisateurs français sont plus engagés que les utilisateurs venant d’autres pays.

En conclusion

Cette étude a permis de mettre plusieurs points en lumière. Si TikTok connaît un succès grandissant dans l’hexagone, on remarque néanmoins que l’application met plus de temps à s’y faire une place que dans d’autres pays, tels que les États-Unis par exemple. Le taux de comptes influenceurs, notamment, est particulièrement à la traîne, tout comme le nombre de contenus produits. Toutefois, le taux d’engagement, qui est plus élevé que dans d’autres pays, est un signal encourageant : les utilisateurs s’intéressent et interagissent avec les vidéos TikTok, ce qui laisse présager un succès exponentiel pour l’application dans l’hexagone.

Une bonne nouvelle pour les marques qui peuvent trouver en TikTok un nouveau canal de communication en pleine expansion. Que ce soit en passant par le marketing d’influence ou les différentes offres publicitaires natives qui ont été mises en place par le réseau social, les possibilités sont nombreuses pour développer des campagnes puissantes, créatives et engageantes.