L’application TikTok a actuellement généré plus de 300 millions de téléchargements dans le monde au premier trimestre 2020. Elle se hisse à la première place du classement mondial des applications les plus populaires. Ce qui en fait un lieu propice pour les annonceurs. Cependant, les coûts de ses publicités semblent être réservés aux marques qui en ont les moyens.

La popularité de TikTok lui a rapporté beaucoup d’argent

En ces temps de confinement, TikTok a atteint le pic de sa popularité. En avril, l’application aurait accumulé un chiffre d’affaire atteignant les 78 millions de dollars uniquement grâce à des achats in-app ventes.

La prime de TikTok est en partie due au fait que la majeure partie de ses publicités est proposée à des entités importantes. Ce qui permet à l’application de s’en tirer avec des prix élevés.

L’expérience de Mercedes-Benz sur TikTok a réussi à démontrer la pertinence des stratégies marketing entreprise grâce à cette plateforme. Le constructeur avait autorisé les utilisateurs à repenser son logo. Cette stratégie lui aurait rapporté à peu près 30 000 nouveaux abonnés sur son profil TikTok et généré plus de 2 millions de vues.

Les différents tarifs des publicités sur TikTok

TikTok propose diverses options aux annonceurs qui souhaiteraient faire une publicité sur la plateforme.

Vidéo in-feed – Marque premium à partir de 25 000 dollars (3,6M d’impressions) : il s’agit d’une publicité vidéo placée au hasard parmi les 130 vidéos premières vidéos dans le fil d’actualité d’un utilisateur.

Takeover ads à partir de 53 000 dollars par jour (8,9M d’impressions) : elle consiste à remplacer le premier contenu vu par un utilisateur lorsqu’il ouvre l’application. Il s’agira d’un format allant de trois à cinq secondes. TikTok précise qu’un seul annonceur peut prendre ce format par catégorie de contenus.

Hashtag Challenge pour 130 000 dollars : il s’agit du format phare de l’application et c’est sans doute l’un des formats les plus chers du réseau social. Il permet aux annonceurs de lancer des défis de danse, ou d’humour avec un hashtag spécifique et sponsorisé. En bonus, les marques bénéficient du vaste catalogue de musiques de TikTok, et une modération sur les vidéos, afin que le challenge ne soit pas détourné.

Des offres de collaboration avec des influenceurs

Ils sont la clé de voute de la plateforme. Ainsi, pour permettre aux marques de passer par un format publicitaire moins onéreux, et plus authentique, TikTok propose de les rapprocher de créateurs de contenus. Les offres évoluent en fonction du nombre de créateurs sélectionnés, et leur nombre d’abonnés. Les prix vont de 12 000 dollars à 35 000 dollars.

La stratégie de ByteDance pour monétiser TikTok semble assez restrictive, tout simplement du fait de la somme à investir au démarrage. L’autre élément étant l’absence d’un Ad Manager, ou d’accès simplifié comme on peut le voir sur Facebook. À voir si cette approche évolue, mais on imagine difficilement le restaurant du coin faire de la promo sur TikTok … encore que …