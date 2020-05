Sensore Tower est l’une des sociétés d’analyse d’applications mobiles les plus connues dans le domaine. Elle a récemment déclaré que TikTok et sa version chinoiseDouyin avaient généré près de 315 millions de téléchargements dans le monde.

Recette mondiale des applications en hausse

L’utilisation des réseaux sociaux a atteint des records depuis le début de cette année. En avril, TikTok et Douyin auraient généré près de 78 millions dollars dans l’App Store et sur le Google Play Store. Ils se placent alors en tête du classement mondial des applications mobiles pour les revenus du mois d’avril.

Les données fournies ont révélé que 86,6% des recettes proviendraient du marché chinois, tandis que 8,2% proviendraient du marché américain. Néanmoins, elles ne sont pas les seules applications concernées par cette hausse d’utilisations.

YouTube se place en deuxième position dans le classement avec près de 76 millions de dollars générés. L’application connait une croissance de 56% par rapport à l’année dernière. 56,4% de ce chiffre proviendraient d’utilisateurs américains et 11% seraient issus du marché japonais. Sans oublier Tinder et Netflix qui se situent également dans le top dix, mais avec un modèle se reposant sur l’abonnement.

Toutefois, les données fournies par Sensor Tower ne prennent pas en compte les revenus liés à la publicité ou l’affiliation. Les recettes publiées n’incluraient donc que celles générés par des achats intégrés dans ces applications. Ce qui fait de TikTok et de Douyin une machine à revenus pour ByteDance d’autant plus impressionnante.

L’influence positive du COVID-19 sur la popularité des applications

Durant cette période de fermeture, les revenus de TikTok et Douyin ont connu une nette augmentation. Cette année, le téléchargement de ces applications s’élève à plus de 300 millions contre, 178 millions l’année précédente. Par ailleurs, Sensor Tower l’aurait souligné lorsqu’ils ont annoncé les recettes du premier trimestre 2020.

Les applications de partage de vidéos deviennent de plus en plus utilisées surtout durant cette pandémie. Par ailleurs, des icônes de la télévision et d’autres célébrités de nombreux pays se sont emparés de ces applications afin de maintenir le lien avec leurs fans ou leurs audiences.

Selon les prévisions d’Emarketer, société d’études du marché numérique, plus de 75 millions d’utilisateurs américains âgés de 14 ans et plus feront au moins un achat sur une application en 2020. Ce chiffre est l’équivalent d’une hausse de plus 17,3% comparé aux chiffres de 2019.