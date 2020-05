C’est une grande première pour TikTok. La filiale du géant ByteDance participera à l’édition 2020 de l’événement NewFronts, organisé par l’Interactive Advertising Bureau, et dédié aux annonceurs et professionnels du marketing. La plateforme chinoise devrait s’y trouver sur un même pied d’égalité que certains ténors américains comme YouTube, Snapchat, Facebook ou encore Hulu, déjà très appréciés des publicitaires.

L’événement NewFronts, organisé cette année virtuellement des 22 au 26 juin prochains (au lieu du créneau initialement prévu entre les 27 avril et 6 mai, à New York) fait office de grand marché pour les annonceurs cherchant de nouvelles opportunités pour diffuser leurs contenus publicitaires. Alors qu’Amazon et Twitter ont annoncé le mois dernier qu’ils ne participeraient pas à l’édition 2020 de NewFronts, TikTok pourrait tirer les couvertures à lui malgré son statut de nouveau venu.

TikTok : la plateforme rêvée pour cibler la Génération Z ?

Il faut dire que le service a déjà commencé à faire ses preuves en permettant, par exemple, à des enseignes comme Chipotle (spécialisée dans la restauration rapide haut de gamme) ou encore Mac (géant des cosmétiques) de toucher un nouveau public très convoité : la « Gen Z » (jeunes nés après 1997), au travers de compagnes publicitaires à succès. Pour capitaliser sur ce public cible, TikTok mise notamment sur de nouveaux formats. L’un d’entre eux permet notamment de mettre plus facilement en lien les influenceurs les plus populaires de la plateforme avec les marques désireuses de promouvoir un produit. L’ajout récent de boutons « Shop Now » à certains contenus suit également ce même élan, note Digiday (via CNBC).

Comme le souligne le média américain, les organisateurs de NewFronts parlent cette année d’un « changement majeur dans le comportement du public » et évoquent une « montée en puissance du streaming », qui, selon l’Interactive Advertising Bureau, devrait suivre la période de confinement traversée par les populations de nombreux pays développés. Nul doute que TikTok saura tirer profit de ce changement très probable de paradigme.