OpenAI est en passe de générer plus de 2 milliards de dollars en une année seulement. Cette croissance exponentielle devrait lui permettre de devenir l’une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide de l’Histoire.

Comme Meta et Google

Selon le Financial Times, le taux de croisière annuel d’OpenAI, calculé à partir des revenus générés au cours du mois précédent et multiplié par douze pour estimer les bénéfices sur une année entière, a surpassé les 2 milliards de dollars en décembre. Elle rejoint une poignée de champions de la Silicon Valley, notamment Google et Meta, au panthéon des sociétés ayant enregistré un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars dix ans après leur création. OpenAI a été fondée en 2015.

La start-up a démocratisé l’intelligence artificielle (IA) générative avec le lancement de ChatGPT fin 2022. Quasiment toutes les big tech investissent massivement dans la technologie, progressivement déployée dans les produits numériques du quotidien. Malgré une courte période de tensions au sein de sa direction en fin d’année dernière, la start-up continue sur sa lancée.

Elle a notamment été propulsée sur le devant de la scène grâce à l’aide financière de Microsoft, qui a injecté plus de 13 milliards de dollars dans ses activités. Les modèles d’OpenAI alimentent Copilot, l’IA que Microsoft intègre dans tous ses services clés et désormais considérée comme son produit phare. Les deux entreprises ont conclu un accord de partage des bénéfices ; si les ventes de Copilot sont méconnues, la firme de Redmond expliquait en octobre dernier que 18 000 clients achetaient des logiciels OpenAI par l’intermédiaire de sa plateforme Azure.

Les coûts d’exploitation vont continuer de grimper

Sam Altman, PDG d’OpenAI, ne cache pas ses ambitions. L’entreprise convoite désormais le secteur des semi-conducteurs, essentiel pour alimenter les modèles d’IA. De même, le dirigeant a fait savoir que son objectif, toujours aux côtés de Microsoft, était de développer une « superintelligence ». Ce terme décrit un modèle capable d’effectuer ou d’apprendre pratiquement n’importe quelle tâche cognitive propre aux humains ou autres animaux.

Malgré des performances de haute volée, OpenAI demeure déficitaire en raison des coûts exorbitants de développement et d’exploitation des modèles d’intelligence artificielle. Au fur et à mesure qu’elle élabore des systèmes toujours plus sophistiqués, la société devrait voir ses dépenses dépasser sa croissance.

Dans ce contexte, il deviendra impératif de lever des dizaines de milliards de dollars supplémentaires. Une mission loin d’être impossible, tant la société se situe à l’avant-garde de l’IA. Sa valorisation pourrait dépasser les 100 milliards de dollars dès cette année.