OpenAI aurait entamé des discussions avancées avec plusieurs investisseurs afin de lever de nouveaux fonds d’ici le début de l’année prochaine. En finalisant l’opération, la société spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) générative serait valorisée à 100 milliards de dollars, ce qui ferait d’elle, la deuxième start-up américaine la mieux valorisée, ...

OpenAI aurait entamé des discussions avancées avec plusieurs investisseurs afin de lever de nouveaux fonds d’ici le début de l’année prochaine. En finalisant l’opération, la société spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) générative serait valorisée à 100 milliards de dollars, ce qui ferait d’elle, la deuxième start-up américaine la mieux valorisée, derrière SpaceX.

OpenAI cherche à conforter sa place de leader de l’IA générative

En septembre dernier, de premières rumeurs étaient apparues autour de la revente de ses actions à prix d’or, lui permettant d’atteindre une valorisation de 86 milliards de dollars. Le mois suivant, les bruits de couloir s’intensifiaient, affirmant que l’entreprise allait vendre les actions de ses salariés à plusieurs investisseurs, ce qui ne l’obligerait pas à augmenter son capital.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

En janvier, OpenAI devrait annoncer cette opération menée par Thrive Capital. D’après plusieurs sources de Bloomberg, la vente de ces actions a attiré un grand nombre d’investisseurs, obligeant l’entreprise à faire des choix. L’identité des fonds d’investissement et personnalités intéressées pour acquérir une part des titres du groupe n’a pas été dévoilée.

Outre la vente des actions de ses salariés, la start-up aimerait lever entre 8 et 10 milliards de dollars auprès de G42, une entreprise spécialisée dans les semi-conducteurs, basée à Abou Dabi. Il est difficile de savoir si ce financement a un rapport ou non avec le projet Tigris mené par OpenAI dans le but de réduire sa dépendance à Nvidia en matière de composants électroniques en concevant ses propres puces d’IA.

Toutefois, si cette participation venait à se confirmer, la valorisation de la firme dirigée par Sam Altman dépasserait les 100 milliards de dollars. La jeune pousse serait l’une des entreprises les mieux valorisées au monde, n’étant dépassée que par la start-up d’astronautique et de vol spatial détenue par Elon Musk, et ByteDance, la maison mère de TikTok. Elle dépasserait aussi Shein, le détaillant chinois de mode en ligne, actuel troisième du classement, qui a perdu un tiers de sa valeur cette année, passant de 100 milliards à 66 milliards de dollars.

Pour l’heure, OpenAI est valorisé à 29 milliards de dollars grâce à une levée de fonds opérée en avril dernier et à l’investissement de 13 milliards de dollars effectué par Microsoft, lui permettant d’acquérir 49 % de son capital. Si la société avait pris de l’avance sur ses concurrents à la fin de l’année 2022 grâce à la sortie de ChatGPT ayant contribué à l’avènement de l’IA générative, plusieurs jeunes pousses et géants technologiques ont depuis rattrapé leur retard. C’est le cas d’Anthropic qui devrait lever 750 millions de dollars prochainement.