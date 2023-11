Alors que plus de 700 des 770 employés d’OpenAI militaient pour son retour après son éviction, l’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) générative a officiellement annoncé le retour de Sam Altman à sa tête, ce mercredi. En parallèle, le conseil d’administration va être remodelé, avec l’arrivée d’un nouveau président, et d’un nouveau membre extérieur à l’entreprise, n’ayant pas vécu l’ensemble de ses déboires.

La majorité des salariés avaient menacé de démissionner si Sam Altman ne revenait pas. Ils n’auront pas à le faire. Sur X (anciennement Twitter), OpenAI s’est fendu d’un message concis. « Nous avons conclu un accord de principe pour que Sam revienne chez OpenAI en tant que PDG, » écrit la firme, après six jours de tensions en interne.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

— OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023