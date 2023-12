Threads, le nouveau réseau social made in Meta, sera disponible au sein de l’Union européenne (UE) dès ce jeudi 14 décembre. Son lancement avait été repoussé en raison « d’incertitudes réglementaires à venir ».

Un report pour des raisons réglementaires

Lancé au mois de juillet, Threads est basé sur l’architecture d’Instagram. Ceux qui ont déjà un compte sur le réseau social à 2 milliards d’abonnés y ayant directement accès.

Néanmoins, les citoyens de l’Union européenne ne peuvent toujours pas expérimenter la plateforme, dont le modèle est basé sur les publications textuelles, comme un certain X, anciennement Twitter. La direction de Meta a en effet décidé de repousser sa sortie sur le Vieux Continent en raison de problèmes réglementaires. Si rien n’a été spécifié, il y a des chances que la firme ait préféré attendre le déploiement du Digital Markets Act (DMA).

Facebook et Instagram entrent en effet dans le champ d’application de la nouvelle législation, et doivent donc se soumettre à des règles spécifiques concernant le consentement de l’utilisateur et la protection des données. Meta n’a pas indiqué si des changements ont été apportés à Threads pour son déploiement dans l’UE.

Quoi qu’il en soit, les utilisateurs européens d’Instagram ont désormais accès à un compte à rebours sur la version web de la plateforme, ainsi que sur l’application s’ils effectuent une recherche du mot « ticket ». La date de sortie du réseau social est fixée à ce jeudi 14 décembre, une période propice à l’engouement alors que les fêtes de fin d’année approchent.

Une menace pour X ?

Lors de son déploiement, Threads est devenue l’application la plus rapide à atteindre les 100 millions d’utilisateurs. Son audience a rapidement chuté, les internautes passant plus de temps sur sa rivale X.

Son arrivée en Europe représente toutefois une nouvelle menace pour la plateforme d’Elon Musk, qui traverse une période plus que mouvementée avec le départ de ses annonceurs proéminents. Instagram compte en effet 259 millions d’utilisateurs actifs sur le Vieux Continent.

Pour l’heure, aucune publicité n’est diffusée sur Threads. Meta choisit la même approche que pour ses autres produits, en privilégiant au préalable la croissance de la plateforme en termes d’utilisateurs, avant d’y déployer des annonces. Compte tenu de la puissance des outils publicitaires de l’entreprise, Threads pourrait à terme lui permettre d’engranger d’importants revenus.

Un point notable : Adam Mosseri, directeur d’Instagram, a expliqué que Threads éviterait de courtiser les créateurs de contenu sur l’actualité et la politique. Il s’agit d’un argument de taille pour les annonceurs misant sur la brand safety, l’un des facteurs ayant poussé les publicitaires à quitter X.