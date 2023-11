Shein, géant chinois de la fast fashion, a déposé confidentiellement une demande d’introduction à la Bourse de New York. Cette IPO pourrait bien être l’une des plus importantes de cette ...

Shein, géant chinois de la fast fashion, a déposé confidentiellement une demande d’introduction à la Bourse de New York. Cette IPO pourrait bien être l’une des plus importantes de cette décennie en termes de capitalisation et de valorisation.

Shein, le pionnier de la fast fashion, vise les sommets

Les banques d’affaires américaines Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley ont été chargées par Shein de rédiger l’offre. Selon plusieurs personnes proches du dossier, cette introduction « pourrait avoir lieu en 2024 ». Fondé en 2008, le nouveau venu de la mode en ligne est venu rebattre les cartes d’un secteur portant dominé par de grandes marques de prêt-à-porter à l’instar de Zara ou H&M.

La société est connue pour avoir été l’une des premières à exploiter l’analyse de données pour prédire la demande des clients et ajuster sa production en conséquence. C’est ainsi qu’elle s’est démarquée de ses concurrents au fil des années 2010, pour atteindre un chiffre d’affaires de 23 milliards de dollars et des bénéfices de 800 millions de dollars en 2022. Fort de ces résultats, la firme a levé 2 milliards de dollars en mai 2023, la valorisant à 66 milliards de dollars. Cependant, sa valorisation a été réduite d’un tiers par rapport à son précédent tour de table.

Malgré tout, Shein ne baisse pas les bras et voit les choses en grand. Comme évoqué par Siècle Digital au début du mois, le groupe cherche à être valorisé entre 80 et 90 milliards de dollars, une fourchette bien plus élevée que celle estimée par les potentiels investisseurs, comprise entre 50 et 60 milliards de dollars. Si elle venait à atteindre une telle valorisation, l’introduction en Bourse du spécialiste de la fast fashion serait l’une des plus importantes opérations du genre depuis de nombreuses années. Même l’IPO d’Arm qui était très attendue, n’a permis de valoriser l’entreprise « qu’à » 54 milliards de dollars.

Si la santé financière de Shein n’est plus à prouver, l’entreprise doit désormais se frotter à la concurrence. Certes, la firme a su se faire une place dans le monde de la mode grâce à ses techniques d’analyse de données bien rodées, néanmoins, plusieurs sociétés ont développé des stratégies similaires. Ainsi, Temu, la filiale de la société d’e-commerce chinoise Pinduoduo, est devenue son plus féroce concurrent, menant des campagnes agressives pour se faire connaître sur les marchés occidentaux.

Aux États-Unis, les deux entreprises s’affrontent déjà sans retenue : le challenger Temu accuse le champion de dissuader les fournisseurs de travailler avec elle. Par ailleurs, dans le cadre des fêtes de fin d’année et du Black Friday, les deux acteurs de l’e-commerce ont été surclassés par le mastodonte du secteur, Amazon, et ce, malgré la multiplication de leurs efforts pour renforcer leur présence outre-Atlantique.