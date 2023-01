Après avoir perdu un tiers de sa valeur, Shein, le géant chinois de la fast fashion, serait en pourparlers avec plusieurs investisseurs pour lever entre 1,5 et 3 milliards de dollars. S’il y parvient, ce financement valoriserait l’entreprise à 64 milliards de dollars, bien loin des 100 milliards de dollars estimés en avril 2022. À l’instar de Shein, de nombreux groupes chinois du secteur de l’e-commerce ont vu leur valeur baisser significativement.

Nouvelle ronde de financement pour Shein

Plusieurs sources proches du dossier ont indiqué au Financial Times que Shein était prêt à revoir à la baisse sa valeur afin de rassembler jusqu’à 3 milliards de dollars. Parmi les principaux investisseurs, Mubadala Investment Company, un fonds d’investissement appartenant au gouvernement d’Abou Dabi, l’entreprise de capital-risque Sequoia China et le groupe de capitaux privés General Atlantic.

Ces derniers étaient déjà présents au dernier appel de fonds de Shein, en avril dernier, qui a permis au groupe d’atteindre les 100 milliards de dollars de valorisation. À cette période, la société spécialisée dans la vente de vêtements à des prix ultra-compétitifs était la troisième entreprise privée la plus puissante au monde, juste derrière ByteDance et SpaceX. Deux ans auparavant, en 2020, Shein était valorisée à 15 milliards de dollars.

Les concurrents de Shein ne sont pas épargnés

Shein n’est pas la seule société chinoise de commerce en ligne à rencontrer des difficultés. Pinduoduo, l’un des rescapés de la crise de l’e-commerce en Chine, a vu sa capitalisation boursière chuter de 240 milliards de dollars en février 2021, à environ 120 milliards de dollars au moment d’écrire ces lignes. Il en va de même pour le groupe Sea, derrière la plateforme de ventes aux enchères Shopee, dont la capitalisation boursière s’est effondrée de plus de 80 %.

Shein compte sur une entrée en Bourse aux États-Unis, son plus grand marché, le plus tôt possible afin de rebondir. L’année dernière, l’entreprise avait généré 30 milliards de dollars de chiffre d’affaires, dont 6 milliards de dollars en liquide.