Apple serait plus que jamais impliqué dans la course à l’intelligence artificielle générative. La firme de Cupertino investirait chaque jour des millions de dollars dans cette nouvelle technologique, pour mettre ...

Apple serait plus que jamais impliqué dans la course à l’intelligence artificielle générative. La firme de Cupertino investirait chaque jour des millions de dollars dans cette nouvelle technologique, pour mettre au point et peaufiner plusieurs modèles d’IA au sein de différentes équipes.

Apple miserait sur son modèle de langage Ajax

Au sein de l’équipe « Foundational Models », une quinzaine de personnes, dont d’anciens ingénieurs de Google, travaillent quotidiennement autour de l’IA conversationnelle. Dirigée par John Giannandrea, embauchée par la marque à la Pomme en 2018 dans le but d’améliorer Siri, cette équipe se penche sur la création de grands modèles de langage permettant de faire fonctionner des robots conversationnels.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

D’autres équipes travaillent également sur d’autres pans de l’IA générative. Une unité se penche notamment sur la création d’un modèle de génération d’images, et une autre s’intéresse à l’intelligence artificielle multimodale qui a la capacité de reconnaître puis de générer du contenu sur plusieurs médias : du texte, de l’image, des photos et des extraits vidéos.

Selon The Information, Apple serait en train de voir quel modèle pourrait être le plus à même de doper son futur chatbot. L’outil le plus avancé, en lice pour être celui qui permettrait de faire fonctionner le robot conversationnel, serait connu en interne sous le nom d’Ajax. Ce dernier aurait été formé sur plus de 200 milliards de paramètres, et se vante d’être plus puissant que GPT-3.5, le modèle de langage utilisé par OpenAI pour faire fonctionner ChatGPT pour sa version gratuite.

La firme de Cupertino va devoir rattraper son retard sur les autres géants de la tech

Cet outil avait été initialement conçu pour un usage interne, et reste assez confidentiel, certains services n’y ayant même pas accès. Toutefois, les dirigeants Apple pourraient bien changer d’avis, conquis par les possibilités qu’offre Ajax. L’avance prise par les géants technologiques dans l’intelligence artificielle générative représente également un argument solide pour un tel revirement.

Avec la sortie de ChatGPT d’OpenAI en novembre dernier, les GAFAM se sont tous lancés dans une course effrénée pour devenir le leader de ce secteur clé. Tout d’abord Google, qui s’était alarmé de son retard avant de dévoiler Bard. Ensuite, Microsoft s’est rapproché d’OpenAI et exploite ses outils pour doper ses services. Il y a également Meta qui a lancé son IA générative open source Llama 2. Enfin, Amazon s’appuie sur sa base de millions de clients cloud pour essayer de dominer le marché. Apple apparaît à la traîne de cette course, mais ses millions devraient l’aider à refaire son retard.