Depuis le déploiement grand public du ChatGPT d’OpenAI, Apple est resté discret concernant l’intelligence artificielle générative. Selon des fuites récentes, l’entreprise développe son propre chatbot d’IA générative Ajax, son grand modèle de langage (LLM).

Apple pourrait faire une annonce importante liée à l’IA l’année prochaine

Hier, alors que les regards étaient tournés vers Meta pour l’annonce de son nouveau modèle de langage Llama 2, Apple a fait parler d’elle. Selon des sources de Bloomberg, des ingénieurs de l’entreprise travaillent discrètement sur des outils d’intelligence artificielle dont un grand modèle de langage interne créé à titre expérimental à la fin de l’année dernière.

Surnommé en interne « AppleGPT », il a été conçu à l’aide du framework JAX de Google et fonctionne sur Google Cloud. Tout comme ChatGPT ou Google Bard, l’Ajax d’Apple est capable de générer des textes et de répondre à des questions en fonction des données qu’il possède. D’après les employés, il ne dispose pas de fonctionnalités supplémentaires et est uniquement utilisé en interne pour aider au prototypage de produits. Apple n’aurait pas l’intention de le commercialiser.

Dans la course effrénée à l’intelligence artificielle générative lancée par OpenAI, Apple est en retard. L’entreprise part de plus loin, ayant moins investi dans l’IA que ses rivaux. Pourtant, elle fut l’une des premières grandes entreprises technologiques à mettre en œuvre l’IA pour le grand public avec son assistant vocal Siri en 2011. Elle n’a par la suite pas été aussi agressive que Meta, Alphabet (maison mère de Google) ou même qu’Amazon avec Alexa.

Les dernières prises de parole de l’entreprise laissaient toutefois penser que la firme américaine était en train de se pencher sur le sujet. En mai dernier, Tim Cook, son PDG, a dit lors d’une conférence qu’ils leur restaient un certain nombre de problèmes à résoudre, mais qu’ils ajouteraient l’IA à leurs produits. Aussi, durant une interview avec Good Morning America en juin dernier, il a dévoilé que l’IA générative est un sujet que son entreprise « examine de près ». Sans compter la campagne de recrutement d’experts en IA générative sur le site du groupe.

Preuve de l’engouement autour de l’IA générative, les révélations de Bloomberg se sont tout de suite répercutées sur les marchés. La valeur des actions d’Apple a grimpé de 2 %, quand celle de ses éventuels futurs rivaux, Microsoft, Nvidia, Alphabet, a baissé de 1 %.