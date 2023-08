Aux États-Unis, la ville de New York vient d’interdire TikTok sur les appareils appartenant à la municipalité. Le début d’une nouvelle vague de restrictions à l’encontre de l’application chinoise ? ...

Selon la ville de New York, TikTok représente une menace pour la sécurité

Sous fond de guerre commerciale entre les deux premières puissances mondiales, TikTok est dans le collimateur des autorités américaines depuis 2020. Ces dernières craignent que la plateforme ne soit exploitée par Pékin pour mener des campagnes d’espionnage et accéder aux données personnelles des utilisateurs. Le PDG de TikTok a été entendu par le Congrès américain pour tenter d’apaiser les tensions, mais n’est pas parvenu à convaincre les élus de son bon vouloir.

Fin 2022, le Congrès américain interdisait l’application sur tous les appareils gouvernementaux ; New York vient de prendre une décision similaire à l’échelle de la ville. La municipalité demande aux agences de supprimer l’application dans les 30 prochains jours. La mesure fait suite à un examen effectué par le NYC Cyber Command, qui a conclu que TikTok représentait une menace pour la sécurité des réseaux techniques de la ville.

« Bien que les réseaux sociaux soient un excellent moyen de connecter les New-Yorkais entre eux et avec la ville, nous devons nous assurer que nous utilisons toujours ces plateformes de manière sécurisée », a commenté un porte-parole de la mairie de New York dans un communiqué transmis à The Verge.

L’État de New York a interdit TikTok sur les appareils fournis par l’État en 2020. Néanmoins, une poignée de plateformes de relations publiques new-yorkaises utilisaient encore l’application à des fins de marketing.

La possibilité de nouvelles restrictions contre TikTok

Depuis le début de l’année, TikTok fait l’objet de nombreuses interdictions de la part des autorités occidentales. C’est notamment le cas du Parlement européen, du Royaume-Uni ou même de la France, qui ont tous banni l’application des appareils appartenant à leurs employés.

L’État du Montana a été bien plus loin en signant une loi interdisant TikTok à compter de 2024. Contrairement à d’autres mesures, cette interdiction ne se limite pas aux appareils délivrés par le gouvernement et limiterait également l’accès des utilisateurs à la plateforme. TikTok l’a contestée devant les tribunaux.

Malgré cela, la société se retrouvait moins sous le feu des projecteurs ces derniers temps. Il est possible que la décision de New York fasse des émules et que de nouvelles interdictions la ciblent. D’ailleurs, le gouvernement américain réfléchit encore à bannir TikTok sur l’ensemble du territoire à travers une loi baptisée Restrict Act. Pour éviter cela, l’entreprise a mis au point un plan visant à stocker les données Américains localement et apaiser les préoccupations de Washington.

Le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) continue de peser sa décision sur l’application. Il l’examine depuis près de trois ans, mais n’a toujours pas rendu son verdict sur sa supposée dangerosité.